Correa avisó que apelará el fallo en su contra

El ex presidente de Ecuador Rafael Correa apelará en casación la sentencia a ocho años de cárcel que fue confirmada el lunes por la Corte Nacional de Justicia en el caso Sobornos, que el líder izquierdista enmarca en una persecución política contra él y su entorno por parte del actual gobierno de Lenín Moreno.El Tribunal de Apelación ratificó la condena contra Correa y otras 17 personas, entre ellas el ex vicepresidente Jorge Glas, por el caso Sobornos, en el que se investiga una trama de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos que salpica también a numerosas empresas, incluida la constructora brasileña Odebrecht.El ex mandatario de Ecuador expresó su rechazo a través de las redes sociales.“¿Creen que con estas tonterías nos van a vencer? A lo único que nos están condenando es a vencer”, dijo. “Lo único que logran es darme un sitial en la historia mundial que jamás he buscado”, ha remachado.