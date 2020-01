Coronavirus: ya son 132 los muertos en China y más de 6.000 los infectados

Jueves 30 de enero de 2020 | 02:00hs.

Mientras se extiende la preocupación en todo mundo por el coronavirus, en China el número de muertos ascendió a 132 y el de infectados, a 6.078. Así lo informó ayer la Comisión Nacional de Sanidad del gigante asiático, que confirmó que países como Japón, Alemania, Malasia y Emiratos Árabes también cuentan con la presencia de personas con la enfermedad.

Según el informe del organismo, el número de pacientes en estado grave se sitúa en 1.239, mientras que 103 personas ya superaron la enfermedad y fueron dadas de alta. Durante la jornada del martes se registraron 26 muertes, 1.459 casos confirmados, que se agravó el estado de 263 pacientes y se curaron otros 43.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el envío a China, “lo antes posible”, de expertos internacionales para poner en común los conocimientos sobre el virus y dar una “respuesta mundial”. “La epidemia es un demonio. No podemos dejar escondido ese monstruo”, dijo el presidente chino Xi Jinping, frente a este anuncio.

Además, las pruebas en China del Mundial de Esquí alpino, que estaban previstas para febrero, fueron suspendidas debido a la propagación del virus. La selección femenina china de fútbol fue puesta en cuarentena en un hotel de Brisbane, en Australia, donde iba a disputar las eliminatorias para los Juegos Olímpicos. British Airways, la aerolínea inglesa, como medida de protección, suspendió todos sus vuelos y arribos hacia China.



Emiratos Árabes

El Ministerio de Salud de Emiratos Árabes Unidos (EAU) confirmó ayer los primeros casos del coronavirus en ese país árabe. Esto fue encontrado en los miembros de una familia que llegó de China.





Malasia El ministerio aseguró que “el estado de salud de los infectados es estable”, y que permanecen en observación. También informó que la situación general “no es motivo de preocupación”, aunque no especificó cuántas personas fueron infectadas por el coronavirus.

Las autoridades de Malasia, por su parte, confirmaron tres nuevos contagios en su país de coronavirus de Wuhan, lo que eleva a siete el número total de casos. El Ministerio de Salud de Malasia indicó en un comunicado que los nuevos infectados son una niña de 4 años, un varón de 52 y la madre de dos pacientes confirmados con anterioridad. apuntó que los siete infectados son turistas procedentes de China.



Japón





Alertan casos en Paraguay y Brasil Durante las primeras horas de ayer el ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, confirmó que están monitoreando un caso sospechoso de coronavirus importado. Se trata de un hombre de 48 años, y según detalló el ministro,“el paciente bajo sospecha fue evaluado, está en muy buen estado en general. Pero dado que presentó síntomas respiratorios y estuvo en la China continental, entonces cuadra como sospechoso”, expresó. Por su parte, el Ministerio de Salud de Brasil confirmó que están estudiando tres casos sospechosos. Suspenden viajes hacia China:

El impacto del coronavirus que se propaga rápidamente por el mundo, con epicentro en China, empezó a dejar sus efectos en distintas actividades. Varias aerolíneas decidieron suspender o modificar sus vuelos a China hasta tanto no se resuelva la epidemia que mantiene en vilo al mundo. British Airways y Lufthansa anunciaron la interrupción de todos sus vuelos a China continental y se sumaron a las compañías que ya habían implementado medidas similares debido a la epidemia del nuevo coronavirus que afecta al país asiático. En el caso de British Airways, la decisión de suspender todos sus vuelos a China se tomó después de que las autoridades de Londres recomendaran a sus ciudadanos evitar viajar al país asiático.

Reunión de emergencia, El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebrará hoy en Ginebra (Suiza) una reunión extraordinaria para abordar la propagación del nuevo coronavirus 2019-nCoV.

Las autoridades municipales de Pekín anunciaron ayer una multa de 3 millones de yuanes (433.000 dólares) a una farmacia de la ciudad por haber multiplicado por seis el precio de los barbijos. Estaba vendiendo cajas de diez unidades a 850 yuanes (123 dólares), cuando su precio en internet ronda los 143 yuanes.

En cifras 132 Es la cantidad de muertos que se cobró hasta el momento el coronavirus, según informó ayer la Comisión Nacional de Sanidad de China. 6.078 El número de infectados por el mortal virus también continúa incrementándose en todo el mundo con cada día que pasa. También el gobierno japonés había confirmado el martes el primer caso de contagio del nuevo coronavirus, que se produjo aparentemente dentro del país, y que afecta al conductor de un autobús que había transportado a turistas procedentes de la ciudad china de Wuhan. Esto eleva a nueve como el número de personas con el virus dentro de Japón.

Ezeiza: se activó el protocolo por dos casos sospechosos

Tras la propagación del coronavirus, los aeropuertos internacionales de todo comenzaron a tomar medidas para evitar que este virus siga expandiéndose en el mundo.

Si bien la nueva cepa de esta infección respiratoria o gastrointestinal no llegó al país, este miércoles ya se activó el protocolo sanitario en Ezeiza por dos casos sospechosos: se trata de una pasajera española que llegó 7.50 de Roma en Alitalia y otra taiwanesa que arribó a las 10 de Dallas por American Airlines.

Según trascendió, las mujeres presentaban un cuadro de tos intensa y fiebre. Los especialistas encendieron las alarmas, la pusieron en observación y siguieron las indicaciones impuestas por el Ministerio de Salud. Finalmente, las pasajeras no presentaban el virus.

El gobierno inició un protocolo en el caso de que se presenten casos de coronavirus, pese a que la Organización Mundial de la Salud ( OMS) no decretó el alerta mundial. “Veo el riesgo lejano. No ha habido síntomas en nuestro país, pero cualquiera pasajero que lo presente no podrá bajar del avión”, explicó Ginés González García

El ministerio de Salud dispuso que cualquier persona que venga de un país procedente de China con escalas vía París, Roma o San Pablo tendrá que pasar por un protocolo. “Todo el sistema de sanidad está en alerta”, agregó el funcionario.