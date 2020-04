Coronavirus, una zoonosis

Miércoles 29 de abril de 2020

Por Rubén Emilio Tito García rubengarcia1976@live.com.ar

Desde que el hombre supo asir una piedra ovalada y utilizar el extremo puntiagudo como un cuchillo, se interesó por descubrir el proceso de la vida, las causas de la muerte, el funcionamiento de la mente y curar las enfermedades de su cuerpo. Lo prueban momias del antiguo Egipto, lugar donde hace más de 4.000 años se practicaban tratamientos quirúrgicos y la cura de enfermedades por médicos, así testimonian los pergaminos escritos hallados en las tumbas. Después vinieron sabios que intentaron definir la naturaleza de las cosas y explicar que los fenómenos que ocurrían no se debían al capricho de los dioses sino a leyes universales. Propendían al conocimiento del saber y se metieron a estudiar las matemáticas, la astrología, la biología, el cuerpo humano y las enfermedades.

Las enfermedades infecciosas fueron la incógnita a resolver por la humanidad. Hasta mediados del siglo XVIII el ejercicio de la medicina estaba en un mismo plano que las prácticas mágicas, ventosas y sanguijuelas. Nadie comprendía por ignorancia el papel que los gérmenes desempañaban en las enfermedades y la aplicación de desinfectantes. Las pestes diezmaban mucho más que las balas y bayonetas de las guerras, y hasta hicieron desaparecer poblaciones enteras, como en la isla Isabela.

Sin embargo, en el mismo siglo, Luis Pasteur y Roberto Koch demostraron que las enfermedades provocaban microbios, y José Lister incorporó antisépticos en las prácticas operatorias. El mismo Pasteur fundó la ciencia de la inmunología al inyectar caldo de pollos con gérmenes de cólera a animales sanos. Comprobó que no sólo no enfermaban sino que los volvían inmunes. A partir de ese conocimiento elaboró la vacuna contra la rabia, un virus no observable en los antiguos microscopios. Usó la razón para incorporar la noxa biológica a conejos sanos y, a partir del suero obtenido, inyectó a sucesivos conejos, comprobando que los últimos no morían, al perder el virus su letalidad; inoculado al ser humano, lo inmunizaba.

No obstante, la gente seguía muriendo por las infecciones, pero, la casualidad, la circunstancia que resulta imposible de evitar jugó a favor de la humanidad. En 1928, Alexander Fleming dejó placas Petri con cultivos de una bacteria (Estafilococos) y olvidó cerrar las ventanas del laboratorio. Por allí penetraron unos hongos (Penicillium) y se posaron en las placas, destruyendo las bacterias. Podía haber dicho eureka, porque de ahí en más comenzó el estudio del primer antibiótico: la penicilina. Sin embargo, como medicamento masivo recorrió un largo camino para concretarse. La leyenda cuenta que la concreción se realizó en laboratorios de los Estados Unidos, cuyo proceso industrial terminó al momento del desembarco aliado en Normandía, en 1944. Los 150.000 soldados contaban con dosis de penicilina para utilizarla si eran heridos. Los alemanes quedaron en tremenda desventaja: usaban sulfamidas con sus secuelas.

En nuestros años universitarios nos enseñaron profesores que más que catedráticos eran maestros de su materia y de vida, en cuanto a la moral y la ética. En microbiología, el doctor Toranzos, correntino de Santo Tomé, al explicar la célula microbiana discurría que en un caldo primigenio se formó la vida, y la interpretación que de ella daban los filósofos griegos. Un día entró a clase y dijo: “Acá soy agnóstico”. Cuando se fue, expresó: “Voy con Dios”. Fue católico practicante como Benito Díaz. Benito, un sabio. Su sabiduría había trascendido el ambiente académico de la UNNE. Nadie al verlo de guardapolvo blanco o con sus trajes pulcros, pero de años, podía imaginar que el cerebro de ese hombre guardaba tan vastos conocimientos, que inclusive los estudiantes de medicina lo consultaban. Un discípulo le preguntó: “Doctor, usted es el único en Corrientes en diagnosticar neos y no cobra honorarios”. Contestó: “¿Cómo cobrar a quien digo que va a morir?”. El doctor Schiffo, el racional profesor de las clínicas, enseñaba que el virus infeccioso hace su carta de presentación en el organismo y se va. Dando cabida a los gérmenes presentes en el cuerpo para que ataquen. Del doctor Azula aprendimos que anatomía es la materia más difícil de aprender y la más fácil de olvidar. Y el doctor Lomardero nos enseñó que Moisés fue el primer humano en clasificar animales. Y el primer sanitarista al combatir la peste porcina. Debíamos saber de memoria la clasificación de los Plate y Nematelmintos,

El doctor Horacio Fermín Mayer estaba al frente de Patología Comparada y Salud Pública, zoonosis, cátedra que el creara en 1959. Fue la primera facultad en el mundo con tan notable programa de estudio. Más adelante la crearon en La Plata y luego en Buenos Aires. Otras facultades de otros países la adoptaron después.

Con él, todas las enfermedades, por exóticas que fueran, debían dominarse, puesto que si llegan a presentarse no los agarre con la guardia baja del desconocimiento. Al decir esto, afirmaba: “El veterinario es un profesional indispensable en el mundo de la sanidad, y como tal debe integrar los programas de salud. La OMS destaca que el veterinario tiene un lugar ganado en el área sanitaria por conocer profundamente la epidemiología de las enfermedades, de su ciclo, del ciclo evolutivo de los insectos vectores, de los animales reservorios y de los transmisores en general; armas fundamentales del conocimiento para prevenir enfermedades”. Consideraba que las enfermedades exóticas del trópico alguna vez estarán entre nosotros. Debemos estar preparados. “Les atrae la humedad, el calor tórrido, la deforestación, la basura, las aguas estancadas y el elevado crecimiento y hacinamiento promiscuo de la población humana y animal”.

Es muy cierto. Pasaron más de 50 años, nada en la historia de la humanidad, y las enfermedades exóticas nos invaden.

Conclusión: Alemania es el país mejor organizado en la lucha contra el Covid 19. Registra 150 mil contagiados y 5.400 muertos. El responsable de la lucha es el veterinario Lhotar Wieler. España, que relegó a los veterinarios, registra 220.000 contagiados y más de 22.000 muertos.