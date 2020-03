Coronavirus: sociedades frente al espejo

Domingo 8 de marzo de 2020

Vivimos días extraños. Lo que sucede, más que delante de nuestros ojos de nuestras pantallas, parece que es más que descubrimiento, memoria. Un recuerdo del pasado que nos anticipa la cúspide de la ola del presente lleno de palabras como virus, contagio o incubación, lleno de imágenes de soldados con trajes presurizados que controlan las autopistas, aeropuertos que observan a sus pasajeros con cámaras térmicas y declaraciones de mandatarios, aparentando una frágil tranquilidad, delante de un ejército de reporteros y cámaras. Desde que el 30 de diciembre de 2019, el Comité de Salud Municipal de Wuhan, China, emitió un aviso urgente por tratamiento de neumonía de causa desconocida, estas imágenes, estos miedos, se han hecho de nuevo presentes en nuestra cotidianeidad.

Y hablamos de memoria, de recuerdo, de evocación, no tanto porque el nuevo coronavirus 2019-nCoV nos retrotraiga a epidemias como las del Sars, la gripe A o el ébola, sino porque la ficción ya se ha encargado de anticiparnos lo que podría ser un contagio global de proporciones catastróficas. Desde uno de los primeros éxitos comerciales del novelista Michael Crichton con La amenaza de andrómeda a finales de los 60 hasta la película Contagio de Steven Soderbergh en 2011, nos hemos enfrentado a decenas de narraciones que tenían como elemento protagónico la aparición de una plaga mortal e incontrolable. No es tanto el miedo a la muerte en sí misma el conflicto que movía a estas historias, sino la aterradora certeza de que un ser querido se transforme en una amenaza y la mórbida fascinación por la quiebra civilizatoria.

Ficcionar es la forma que una sociedad tiene para poner en tensión sus esperanzas y miedos, para prepararse emocionalmente ante la contingencia. Una situación tan real como la del brote de coronavirus vale también para poner a nuestras sociedades, esos entramados de valores, reglas y sentidos comunes, diferentes pero ya indisolublemente entrelazados a nivel mundial, delante del espejo.

Por ejemplo estamos viendo estos días el enorme valor de eso llamado comunidad internacional. La Organización Mundial de la Salud, organismo dependiente de la ONU, es quien está coordinando todos los esfuerzos para tratar de que el 2019-nCoV no tome la medida de pandemia. Que exista algo llamado OMS no es una simple casualidad, sino que parte de la idea de posguerra de que deben existir instituciones internacionales al margen de los intereses nacionales que velen, de una forma objetiva, por aspectos en este caso tan sustanciales como la salud y por ende nuestra vida. En un momento en que se vuelve a tender al aislacionismo, sobre todo en la esfera anglo-americana, en una suerte de reacción autoinmune a una globalización fomentada precisamente desde este polo de poder, conviene recordar que hay elementos, como los virus, que no entienden de geopolítica.

Una de las imágenes de estos días ha sido la construcción vertiginosa del hospital de Huoshenshan, en Wuhan, que entró en funcionamiento el martes 4 de febrero tras levantarse en tan sólo diez días. Hay algo, además de la arquitectura y el esfuerzo de los trabajadores de la construcción, que está detrás de la proeza que pretende ayudar a detener a una enfermedad que ha superado los 20.000 infectados y que se ha cobrado casi el medio millar de víctimas, y es el concepto de un Estado fuerte y de unas políticas públicas tan ordenadas como decididas. En tiempos neoliberales en los que la desregulación se adueña de nuestras sociedades con el supuesto objetivo del crecimiento económico, lo que no es más que el enriquecimiento atroz de una minoría, China ha puesto sobre la mesa ambos caminos. De un lado un deficiente control sanitario del sistema alimentario, del otro una enorme capacidad estatal no sólo en la construcción de infraestructuras vitales y la reubicación de profesionales médicos chinos que ya se enfrentaron al Sars y al ébola en África, sino también en el control de un país que por su tamaño y envergadura poblacional no puede quedar sólo en manos de eso llamado libre mercado. A la hora de la verdad, como en las grandes guerras, es el Estado quien se erige como último responsable de que todo siga funcionando. Bien harían en recordarlo los que cada día se esfuerzan en socavar y minusvalorar lo público.

La ciencia, por otro lado, es nuestro asidero civilizatorio contra algo que provoca terror precisamente por lo inasible, volátil y fantasmagórico de su presencia. Algo que no se ve, no se toca, ni se percibe, pero que mata, es enfrentado desde la idea de la modernidad, esa que planteaba que mediante la ilustración el ser humano podía ser dueño de su propio destino y no estar expuesto a los vaivenes de la incontrolable naturaleza.

Además esa ciencia médica debe estar expuesta al escrutinio de la democracia, más concretamente de los derechos sociales, una rama que se ataca desde los intereses neoliberales. Los sistemas de salud públicos y universales son una de las condiciones esenciales para enfrentar una amenaza de estas características. Estados Unidos, por ejemplo, cuenta con excelentes hospitales y profesionales médicos, pero su sistema está pobremente capilarizado en su territorio además de sufrir un brutal sesgo de clase, es lo que tiene que sólo se pueda salvar de la enfermedad quien pague por ello. Un virus no entiende de cuentas bancarias e iguala, en su brutalidad natural, a cualquier ser humano. Una sociedad en la que sus ciudadanos están desigualmente expuestos a este tipo de amenazas es una sociedad en quiebra, no sólo moral, sino también materialmente. ¿Entendemos ahora por qué era una locura dejar sin cobertura sanitaria a los inmigrantes? Los virus pasan por encima de los permisos de residencia.

Mientras que en la epidemia del Sars en 2002, China formaba parte de la economía internacional como un centro manufacturero de mercancías de bajo precio, casi veinte años después, es uno de los principales fabricantes de componentes tecnológicos para el mercado mundial. El cierre o la bajada de la producción de sus fábricas tendrá un efecto notable en su economía que algunos expertos ya calculan en la caída del PIB, pero también en todo el mundo, ya que General Motors o Toyota han tenido que ralentizar también su producción.