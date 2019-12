Coronaron el año en familia

Jueves 19 de diciembre de 2019

Resultados 3° Encuentro de La Familia Familia Pts BUC Sonen 1. Oliveira-Pinto 6 19 13,00 2. Familia Mesa-Gerber 6 18½ 13,00 3. Familia Unternahrer 6 18½ 12,50 4. Purtic-Pinto 6 17 12,00 5. Montejano- Ferreyra 6 15½ 10,50 6. Yesa -Sell 5 18 9,00 7. Garay- Oliveira 5 17 10,00 8. Ríos-Sell 5 17 10,00 9. Okulczyk- Bothner 5 15½ 9,25 10. Familia Gargano 4 19½ 8,00 11. Familia Bohachenko 4 19 8,00 12. Dutra-Sell 3½ 17½ 7,50 13. Keoduangsa-Balbuena 3½ 11 1,25 14. Rozental- Pinto 3 16 5,50 15. Kelm-Rehe 3 15½ 4,75 16. Familia Balbuena 3 15 4,50 17. Familia Ferreyra 3 14 4,00 18. Familia Mattivi 3 14 1,50 19. Familia Montejano 3 12 1,50 20. Santiago-Cata 2½ 15½ 4,75 21. Familia Okulczyk 2½ 15 0,00

Una grata jornada realizó el domingo el Club Ajedrez Oberá con la coronación de los mejores del año en sub 11 y sub 15, y un cierre emotivo con el 3° Encuentro de la Familia que selló el año de este deporte-ciencia, en la colectividad polaca del Parque de las Naciones.En sub 11 por primera vez se dio que el título obereño se quede en manos de una mujer. La encargada de marcar esta historia fue Ingrid Unternahrer.La escoltó Blas Garay Dlutowski y completó el podio SantiagoWereszcchuk. En el cuarto lugar se ubicó Dante Mattivi, quinto fue Máximo Keoduangsa y sexto Yonatan Bohachenko.Además, el séptimo lugar tuvo a Lucas Okulczyk, octava fue Mariana Ferreyra, novena resultó Julieta Balbuena y décima, Belén Sell.En tanto, en sub 15, Sasha Rozental confirmó su excelente momento y se alzó con el reinado obereño en esta categoría.Sasha ya venía de coronarse en el campeonato provincial y así cierra una temporada redonda para el de la Capital del Monte.Subcampeón resultó Kevin Río, tercero fue Valentino Gargano y cuarto resultó Octavio Rehe.El resto de los clasificados: quinto, Martín Ferreyra; sexto, Joaquín Gerbert; séptimo, Lautaro Pinto; octavo, Ezequiel Sell; novena, Camila Okulcyk; y décima, Florencia Pinto. La competencia, en ambas categorías, tuvo a los mejores diez ranqueados del 2019.Por otra parte, y como ya se viene haciendo por tercer año consecutivo, tras los campeones se dio paso al Encuentro Familiar, único en la provincia, en el que se ‘desafían’ en un ámbito de camaradería 21 equipos de dos integrantes.“Es para compartir y motivar a la familia para que siga apoyando al ajedrez”, señaló Enzo Oliveira, presidente del Club Ajedrez.En la oportunidad se impuso la familia compuesta por César Oliveira y Lautaro Pinto.