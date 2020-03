Coreanos que quería viajar a Iguazú quedó varado en Ezeiza por no cumplir cuarentena

Miércoles 18 de marzo de 2020 | 03:00hs.

Un grupo de 27 ciudadanos coreanos que pretendía viajar ayer a la mañana a Puerto Iguazú luego de haber viajado por Brasil, Perú y Chile quedaron a la espera en el aeropuerto de Ezeiza que la empresa aérea en la que deben volver a su país les permita abordar el vuelo, ya que la compañía se niega porque los pasajeros no cumplieron con la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional.Fuentes aeroportuarias revelaron que los turistas fueron detectados ayer por la mañana por personal de seguridad del aeroparque porteño cuando intentaban abordar un vuelo a Iguazú.Las fuentes señalaron que 17 de ellos habían llegado de Chile, luego de haber estado en Brasil y Perú y los 10 restantes habían llegado directamente de Perú.Además, indicaron que tomó intervención en el caso el Ministerio de Seguridad de la Nación, el consulado de Corea en Buenos Aires y se acordó que el grupo se trasladara a Ezeiza, desde donde debían tomar un vuelo que los llevase de regreso a su país.Sin embargo, la compañía aérea que los debe trasladar se niega a embarcarlos porque no cumplieron con la cuarentena que estableció como obligatoria el gobierno nacional para aquellos viajeros que provengan o hayan estado en algunas de las zonas de riesgo, a las cuales en las últimas horas se le sumaron Brasil y Chile.Las fuentes indicaron que “se está tratando de resolver la situación de las 27 personas”, pero hasta esta noche no pudieron confirmar si podrán o no viajar hoy.