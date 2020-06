Córdoba prepara la vuelta a clases: docentes regresan en julio y alumnos en agosto

Miércoles 10 de junio de 2020 | 14:00hs.

Córdoba puso primera para volver a clases. De manera oficial, el Ministerio de Educación confirmó este martes que en julio los docentes retomarán su trabajo presencial y que, en agosto, los alumnos volverían a las aulas. Las autoridades informaron que el regreso será gradual y que se trabajará en la contención emocional de todos los que forman parte del sistema educativo.De acuerdo a lo explicado, el receso de julio "probablemente se adelante" para la primera quincena de ese mes. Y hacia la segunda quincena se comenzarán a preparar a los equipos docentes, no solo para el regreso a la actividad escolar, sino también para encarar la situación emocional generada por la cuarentena y sobre cómo actuar ante la posibilidad del regreso al aislamiento social, si es que hubiera un rebrote.“Necesitamos que nuestros docentes estén bien, que estén preparados, poder hacer un diseño; porque el regreso a clases va a ser gradual, no va a ser masivo”, sostuvo Walter Grahovac, ministro de Educación de Córdoba.En este contexto, la vuelta a las aulas será gradual con prioridad en los estudiantes del último año de la primaria y de la secundaria. El objetivo es que puedan terminar el año y continuar con sus estudios universitarios o terciarios, siempre que la situación epidemiológica lo permita.Una vez que se reabran las instituciones educativas se va a comenzar a calificar con notas, de manera paulatina, y van a coexistir las clases virtuales y presenciales.Grahovac también hizo mención a que todos los turnos de exámenes, que ahora están suspendidos, serán reprogramados y que se diseñará, junto con la cartera educativa nacional, criterios comunes a todo el país sobre cómo se va utilizar el tiempo de clases restante en 2020.Además, remarcó que la reprogramación del calendario escolar en ningún caso significa que los estudiantes aprueben directamente el año: "Se pueden llevar materias y tienen que rendirlas. Lo que se va a hacer es que se flexibilice el tiempo en el cual uno tiene que demostrar que sabe los contenidos".Docentes en alerta. Conocida la información difundida por el Ministerio de Educación, Juan Monserrat, titular de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, dio su opinión al respecto y aseguró que por el momento ellos no fueron consultados respecto a esta medida y que no volverán a clases “si está en riesgo la salud de algún docente”.