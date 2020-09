Coparticipación: el oficialismo defiende redistribución pese al malestar porteño - El Territorio Misiones

Domingo 13 de septiembre de 2020

Respecto de la decisión del presidente, el funcionario porteño admitió que “se habló del tema y ofrecimos innumerables veces trabajar en conjunto y explicarles de dónde surgían esos números”.





Continuará el trabajo conjunto contra el Covid-19 Con respecto a las reuniones con el gobierno nacional para acordar cómo seguir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio debido a la pandemia de coronavirus, luego del 20 de septiembre, cuando vence la fase actual, el vicejefe de Gobierno porteño dijo que “seguramente desde el lunes, los jefes de Gabinete de los gobiernos retomarán las reuniones, porque tenemos que resolver muchos temas por la pandemia, y no tenemos que llevarle más angustia a la gente”.



En el mismo sentido, sostuvo que “tenemos un pensamiento distinto en algunos temas, pero apostamos siempre al diálogo y el trabajo en conjunto”, y consideró que “todos estos años de confrontación no nos llevaron a ningún lado, no hay que bajar los brazos”.

El gobierno nacional volvió a defender la decisión de traspasar a la provincia de Buenos Aires una parte de los fondos adicionales que la ciudad de Buenos Aires había recibido en 2016, al señalar que se trata de “equilibrar la distribución de los recursos”, en tanto que la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta confirmó que la semana próxima presentará un amparo ante la Justicia para evitar la medida.Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara el miércoles la decisión de recuperar un punto de los recursos que se le asignó a la ciudad por decreto del gobierno de Mauricio Macri, funcionarios del Frente de Todos calificaron a la decisión del jefe de Estado como “justa, equitativa y federal”, y en cambio, la oposición la tildó de “inconstitucional e intempestiva”, por lo que la disputa todavía continúa.Ante las consideraciones del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que el viernes sostuvo que “no se le sacaron fondos” al gobierno de la Ciudad sino que “se recuperaron”, la secretaria de Relaciones Provinciales de esa misma cartera, Silvina Batakis, afirmó ayer que “la decisión del presidente viene a poner equilibrio”.“Argentina tiene un problema con una concentración en el área metropolitana y debemos pensar en un país con equilibrio demográfico y territorial. Eso se hace dando más oportunidades al resto de las provincias”, sostuvo Batakis en declaraciones radiales.“El tema de la coparticipación es complejo, es difícil seguir la trayectoria de los recursos”, señaló la economista, quien además explicó que “la ciudad no está en la Ley de Coparticipación Federal, en la cual se establecen los índices asignados a las provincias”.“Por un decreto simple del 2003 el gobierno nacional decidió establecer recursos para el gobierno de la Ciudad en un 1,4”, y luego “en el 2016, el ex presidente (Mauricio) Macri lo elevó a 3,75”, reseñó la funcionaria.Respecto al reclamo que hará Rodríguez Larreta a la Corte Suprema, Batakis afirmó que “todos los temas de provincias van a la Corte Suprema, por lo que es lógico que protesten y nosotros estamos viendo que es una potestad del gobierno nacional, como en su momento la tomó Macri, que no afecta el régimen de recursos”.En el mismo sentido, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, manifestó que “no es imaginable” asistir a una situación en la cual la Corte falle en contra de la decisión del traspaso de un porcentaje de fondos de la ciudad de Buenos Aires a la provincia porque “iría contra la lógica”.García también recordó que en el 2016, “en una decisión de privilegiar a la ciudad de Buenos Aires -que era además su distrito electoral-, Macri le quitó dinero a todas las provincias para transferirle fondos” al distrito porteño.En tanto, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, confirmó que entre mañana y el miércoles de la semana próxima la ciudad de Buenos Aires presentará un amparo ante la Justicia para frenar la decisión de traspasar a la provincia de Buenos Aires una parte de los fondos adicionales.“El amparo será presentado en los próximos días, entre lunes (por mañana), martes o miércoles”, anunció Santilli quien insistió que la medida adoptada por el gobierno nacional fue “intempestiva, inconstitucional y unilateral”.A su turno, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, señaló que “lo que se traspasó en términos de puntos de coparticipación cuando Macri era presidente fue el cálculo resultante de los recursos necesarios para el traspaso de la policía”.