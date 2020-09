Copa Libertadores: River ya está en Lima para jugar el partido ante Binacional - El Territorio Misiones

Lunes 21 de septiembre de 2020 | 22:49hs.

El plantel de River viajó hoy hacia Lima para afrontar un duelo clave por la Copa Libertadores. Este martes, el Millonario visitará a Binacional en el Estadio Nacional de Perú y buscará acomodarse en el Grupo D de la competencia.









El “Millonario” evitó ir a la altura de Juliacá, lo que hubiese supuesto un problema adicional, y se presentará en la capital peruana a partir de las 21:30, en un duelo que contará con el arbitraje del boliviano Gery Vargas y podrá verse por la pantalla de ESPN.





River tiene cuatro puntos y viene de reiniciar la competencia, tras más de seis meses de inactividad oficial por la pandemia de coronavirus, con un valioso empate 2-2 en su visita a San Pablo (4 unidades). Esta fecha puede resultar esencial porque el líder Liga de Quito (6 puntos) recibirá al conjunto brasileño en Ecuador.







Este partido entre el conjunto de Núñez y Binacional promete ser muy distinto al que se jugó el 11 de marzo en el Estadio Monumental, cuando los dirigidos por Marcelo Gallardo apabullaron con un contundente 8-0 al elenco peruano.



De hecho, luego del parate por la pandemia, Binacional decidió volver a contratar Javier Arce como entrenador, quien fue campeón y llevó a la Libertadores al conjunto peruano. El “Bi” viene de vencer por 2-1 a Deportivo Llacuabamba en el torneo local y de caer frente a Liga de Quito por 1-0 en la Libertadores, lo que lo dejó sin margen de error.Si bien aún no fue confirmado, todo indica que el entrenador de River pondría en cancha el mismo equipo que la última semana se enfrentó al San Pablo. Así, la alineación titular sería: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Angileri; Fernández, Pérez, De La Cruz; Álvarez, Suárez y Santos Borré.Angileri, que estaba en duda por un fuerte golpe en el hombro que sufrió en el Morumbí, finalmente estará a disposición de Gallardo para ocupar el carril izquierdo de la defensa, donde no podrá estar Milton Casco por haber dado positivo en coronavirus, aunque ya transita la última parte del aislamiento obligatorio.Además, el Muñeco incluyó en la lista de convocados al delantero Lucas Pratto, que se recuperó de una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo.Por la situación sanitaria por el COVID-19, la Conmebol dispuso que Binacional haga de local en Lima y no en la altura Juliacá, donde juega habitualmente. El entrenador Javier Arce expresó su malestar al respecto.“Parece que algo pasa que no nos permiten jugar allí, es nuestra ciudad. El año pasado con Independiente, por la Sudamericana, también nos sacaron la localía. Nos sentimos perjudicados”, señaló durante una entrevista con Closs Continental.