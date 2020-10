Copa Libertadores: River derrotó a San Pablo y se clasificó a la próxima ronda - El Territorio Misiones

Jueves 1 de octubre de 2020 | 00:07hs.

En una atípica localía en cancha de Independiente, River derrotó 2 a 1 a San Pablo y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores, en la quinta y penúltima fecha del Grupo D. En el próximo partido, ante Liga de Quito (como local, el 20 de octubre), el equipo de Marcelo Gallardo buscará quedarse con el liderazgo de la zona.Julián Álvarez marcó los dos tantos del Millonario y Diego Costa el del conjunto brasileño, que quedó eliminado en la primera instancia, algo que no ocurría desde 1987. Dani Alves fue titular en la visita.El duelo tuvo como árbitro al chileno Cristian Garay y se jugó en el estadio Libertadores de América de Independiente, en la ciudad de Avellaneda, debido a que el estadio Monumental está en un período de refacciones.La quinta fecha del grupo comenzó el martes con la goleada de Liga Deportiva de Ecuador sobre Binacional de Perú por 4-0 en Quito. River, con este triunfo, tiene diez unidades y se ubica en el segundo lugar, detrás de los ecuatorianos, con 12. San Pablo, con cuatro, está fuera de los octavos, al igual que Binacional, con tres.Gallardo dispuso que el defensor Milton Casco, quien se recuperó tras estar 15 días aislado por haber dado positivo en coronavirus, fuera de la partida ocupando el lugar de Fabrizio Angileri.River empezó el partido muy bien. Salió a la cancha metido, seguro de lo que tenía que hacer. Por eso fue a presionar alto desde el primer minuto, toda una costumbre del Millonario en los últimos años. El sello del equipo de Marcelo Gallardo quedó en evidencia a los 10 minutos, cuando tras una gran jugada Julián Álvarez marcó el 1-0, el gol que marcó el arranque de un duelo electrizante.San Pablo estaba golpeado. Sabía que iba a ser un partido difícil, pero no imaginaban que a los pocos minutos ya iban a estar abajo en el marcador. Para el conjunto brasileño era un verdadero problema: con la derrota se estaban quedando eliminados de la Copa Libertadores en la zona de grupos.Por eso San Pablo aceleró. Logró frenar a River. Fue entonces que a los 26 minutos Diego Costa metió el empate parcial para la visita. Un empate que, a pesar de que faltaba mucho, le daba un poco de tranquilidad. Pero el Millonario volvió a golpear. A los 37 minutos, otra vez Julián Álvarez puso a River arriba en el marcador. Así terminó el primer tiempo.La segunda parte fue distinta. La visita se adelantó. Sobre todo al final del partido, cuando encendió las alarmas de River. San Pablo estuvo cerca del empate. Pero no pudo y se quedó eliminado. En River, todo lo contrario: estos tres puntos lo llevan directamente a octavos de final.