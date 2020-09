Copa Libertadores: los nuevos testeos al plantel de River dieron negativo - El Territorio Misiones

Lunes 14 de septiembre de 2020 | 23:00hs.

Marcelo Gallardo recibió una buena noticia en el umbral del reinicio de la Copa Libertadores: los testeos al plantel confirmaron que ningún jugador se contagió de coronavirus luego del positivo de Milton Casco, por lo que el lateral será la única baja de River de cara al duelo del jueves ante San Pablo, por la principal competencia continental.El Millonario volvió a las prácticas el pasado 10 de agosto tras el parate por la pandemia y, si bien intentó acelerar la preparación a partir de la burbuja que ensayó en un hotel de Ezeiza, combinándola con entrenamientos en el River camp, la misma sufrió el contratiempo del contagio de Adrián Olivieri, el entrenador de arqueros; pero tal como ocurrió ahora con Casco, su caso no se transformó en brote.Así, según lo que Gallardo tiene en mente y bosquejó en las últimas horas, el DT apelaría a una alineación con Franco Armani bajo los tres palos, una de las fijas en el elenco de Núñez. En la defensa se harían presentes Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Fabrizio Angileri, quien parece que será finalmente el sustituto del citado Casco. Como volante de contención surgiría Enzo Pérez y unos metros más por delante, Julián Álvarez, Ignacio Fernández y Nicolás de la Cruz. La dupla de ataque: Rafael Santos Borré y Matías Suárez. Todo, bajo un esquema 4-1-3-2, con el objetivo de robarle la pelota a San Pablo y no padecer la mayor preparación física y rodaje del adversario.El plantel viajará el miércoles por la tarde a San Pablo para disputar el tercer compromiso de la Banda en el Grupo D de la Libertadores, en el que los cuatro conjuntos se encuentran igualados con tres unidades, producto de una victoria y una derrota (los otros dos contendientes son Binacional de Perú y Liga de Quito.Cabe recordar que, el viernes pasado, el elenco de Núñez presentó la lista de nombres que dispondrá en el retorno del certamen internacional -decidieron prescindir del beneficio otorgado por la Conmebol de inscribir 40 futbolistas, que hoy pasaron a ser 50-. El DT terminó optando por 29 hombres. De la nómina original, el Muñeco ya no tendrá a cuatro integrantes: Ignacio Scocco, Juan Fernando Quintero y los juveniles Franco Paredes y Enzo Fernández.Para cubrir estas bajas, el director técnico apostó por los ingresos de tres juveniles que se encuentran realizando la pretemporada con el primer equipo: el arquero Franco Petroli, el defensor Augusto Aguirre y el delantero Benjamín Rollheiser (se encuentra realizando la etapa final de su recuperación de una rotura de ligamentos cruzados). Además, se le abrió una posibilidad al paraguayo Jorge Moreira, que regresó al club luego de estar a préstamo en el Portland Timbers de la MLS.Tras el reinicio frente a los paulistas, River volverá a la acción el 22 de septiembre en Lima ante Binacional, luego recibirá a los brasileños el 30 en el estadio de Independiente (el Monumental está en obra) y cerrará la fase de grupos el 20 de octubre frente a Liga de Quito, también en Avellaneda.