Copa Libertadores: Libertad no se resigna y pide testear a los futbolistas de Boca en Paraguay - El Territorio Misiones

Miércoles 16 de septiembre de 2020 | 19:54hs.

La previa del partido que protagonizarán el jueves Boca y Libertad ya suma varias polémicas. De un lado y del otro. El equipo paraguayo ahora presiona y le pide al club argentino que “amablemente” se someta a una nueva ronda de tests por coronavirus ya que desconfían de los últimos resultados.Boca sufrió el contagio de 22 de sus futbolistas hace dos semanas y, hasta hace algunas horas, varios de ellos aún seguían dando positivo en los testeos. El Xeneize se movilizó y la Conmebol aseguró que esos jugadores podían jugar el partido ya que el período de contagio, de 14 días, ya había expirado.Libertad protestó y hasta amenazó con iniciar acciones legales si Boca viajaba a Paraguay con jugadores positivos.Sin embargo, esta mañana, el Xeneize dio a conocer que la nueva tanda de hisopados que abonó la Conmebol dio como resultado que todos los jugadores dieron negativo. El problema está en que Libertad no confía en la información provista por Boca y le pide que al llegar a Paraguay “elija un laboratorio” y testee otra vez a todos los integrantes de la comitiva.En diálogo con TN, el abogado de Libertad Gerardo Acosta, dijo: “Todo lo que pasó en las últimas horas fue extraño. Libertad se ofrece, en honor al fair play, en abonar los tests. Si Boca no quiere, bueno, ingresarán al país y jugarán con los hisopados negativos que ellos indicaron”.¿Qué pasa si Boca no se quiere realizar los hisopados? “Nada”, se limitó a decir el abogado.El defensor de Boca fue dado de baja a última hora ya que presentó síntomas compatibles al coronavirus. Fue hisopado y próximamente se conocerá el resultado.Tenía ganas de viajar, pero finalmente ganó el sentido común y la precaución: Miguel Angel Russo no irá a Paraguay esta tarde con el plantel de Boca para el partido de mañana contra Libertad por la reanudación de la Copa Libertadores.Russo se quedará en Buenos Aires por recomendación de los médicos del club que prefieren cuidarlo de un posible contagio de coronavirus. Por edad (64 años) y porque hace dos años superó un cáncer, el entrenador es un potencial paciente de riesgo en caso de infectarse de Covid-19.El DT recién hoy tomó la decisión de no viajar con el equipo, pese a que quería hacerlo. Aceptó la recomendación y delegará la función de dirigir en Leandro Somoza, su principal asistente (el otro es Mariano Herrón). Aunque por supuesto estará en permanente comunicación telefónica viendo el partido desde su casa.