Copa libertadores: encuentros y horarios para esta noche - El Territorio Misiones

Miércoles 16 de septiembre de 2020 | 12:00hs.

Estudiantes Mérida Vs. Alianza Lima: 21:30 hs

Internacional Vs. América de Cali: 21:30 hs





Arranca el segundo día de la fecha tres de la Copa Libertadores de América, luego del extenso parate de 6 meses, a causa de la pandemia del coronavirus que mantiene en jaque al planeta entero desde el inicio del 2020.Para los partidos de esta noche no hay presencias de equipos argentinos, sin embargo se esperan interesantes encuentros como el gigante de bolivia, Bolívar versus el siempre temeroso Palmeiras de Brasil.Como así también el reconocido equipo chileno U. Católica que recibe en su estadio a el ex semifinalista Grêmio de Porto Alegre.Estos son los encuentros y horarios para esta noche:Bolívar vs Palmeiras: 19:15 hsU. Católica Vs. Grêmio: 19:15 hsIndep. Medellín Vs. Caracas: 19:15 hs