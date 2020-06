Cooperativas eléctricas, al borde del colapso, piden a la provincia diferir sus pagos

Sábado 20 de junio de 2020 | 07:00hs.

Por Antonio Villalbaavillalba@elterritorio.com.ar

Cooperativa de Puerto Rico, la excepción Guido Weber, presidente de la Cooperativa de Luz y Fuerza Libertador General San Martín Limitada, recordó que cerraron solamente una semana y después abrieron con todos los protocolos la casa central. En la entidad con sede en Puerto Rico corren con ventajas porque las industrias de cerámicas y madereras en general “están vendiendo bien”, según Weber.

Esto movilizó la economía y en consecuencia los asociados en general no registraron mayores atrasos en los pagos del servicio de energía eléctrica entre otros servicios. “Existe entre un 7 a 8 por ciento” de retraso en el pago de las facturas; un porcentaje mínimo, cuando la mayoría oscila o supera el 50%.

Aclaró están en mejores condiciones, porque “se había tomado crédito del Banco Nación que permitió la compra de tele medición, sobre el que existe un plan para los próximos 5 años”, afirmó el dirigente cooperativista.

Se amplía por otros 180 días el congelamiento de las tarifas

Las cooperativas eléctricas al brindar servicios esenciales de luz y agua no pararon la actividad en medio de la pandemia. Por tal razón, tampoco recibieron ninguna asistencia económica: ni como entidades eléctricas y tampoco para los empleados, como sucedió en muchos otros rubros. A ello se suma el congelamiento tarifario, que Nación decidió extender.Además las cooperativas registran -en muchos casos- dificultades para cobrar los servicios a los usuarios. Hay un nivel de morosidad que supera en algunas el 50 por ciento.A ello se añade -según entienden algunos cooperativistas- la confusión generada en cuanto a la imposibilidad de cortar el servicio por parte de las prestatarias. De hecho, también ayer el gobierno nacional amplió de tres a seis las facturas impagas que un usuario considerado vulnerable podrá acumular sin que la empresa de servicios públicos pueda interrumpir el suministro.Sin embargo, se aclaró ayer que Misiones no adhirió a ese decreto. “Lo que no se podía cortar es el agua; pero en Misiones se puede cortar la luz porque la Provincia no se adhirió al DNU del gobierno nacional. Por eso, al que no paga se le puede cortar la luz”, afirmó ayer Pedro Anderson, presidente de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) (Ver Pág. 4). Justamente desde esa entidad se intimó al pago de factura en un plazo perentorio de cinco días a una propietaria de un hotel que terminó cerrando en medio de la cuarentena.Por lo tanto, desde la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (Fecem) desconocen si esta vez habrá adhesión respecto de la prohibición de cortar el servicio dispuesto por la Nación.Por lo que pudo saber El Territorio, en Electricidad de Misiones Sociedad del Estado esperan analizar el contenido del decreto 543/20 publicado ayer en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández y de los integrantes del gabinete nacional.El titular de la Fecem, Ángel Kuzuka se mostró muy preocupado por la situación en la que se encuentran transitando la mayoría de las cooperativas eléctricas de Misiones.Al alto porcentaje de usuarios que no están pagando la factura en medio de la pandemia que en algunos casos supera por lejos el 50 por ciento, se suma que “no hay aumento tarifario y tampoco cambios en el Valor Agregado de Distribución (VAD)”.Añadió que “al seguir escalando el dólar y la inflación junto a los incrementos salariales, los bonos de empleados, incidieron más en los costos de las cooperativas”.En resumen, según Kuzuka, “todos son aumentos sin mejorar los ingresos”, a las entidades que representan.De acuerdo al dirigente de la Fecem, la demanda de energía no cayó, es decir el consumo se mantuvo, como también destacan desde la Cooperativa de Puerto Rico. Es porque la mayoría de los rubros volvieron a funcionar. Donde más se está notando la falta del pago de las boletas son en los hogares. “Los residenciales mantuvieron sus consumos y hasta se notaron incrementos”, pero es allí donde se nota el problema para cobrar.“Esto hace que algunas cooperativas que no logran una buena recaudación, dejen de pagar a Energía de Misiones, que vende la luz a las cooperativas. Otras entidades eléctricas logran equiparar algunos números al ser multiservicios”, dijo Kuzuka.“Si hablamos puramente de la energía, vemos con mucha preocupación. Ante la falta de aumento del Valor Agregado de Distribución (VAD), al gobierno de la Provincia le venimos pidiendo una baja en la compra de energía. Para ello estamos buscando alternativas y reunirnos en los próximos días para encontrar una solución”, adelantó Kuzuka.Al recordar que las cooperativas no tuvieron ningún tipo de ayuda económica y se están arreglando como pueden, “lo que hicimos fue presentar un documento donde planteamos que con los ingresos que tenemos hoy, nos alcanza para pagar entre un 60 a 70 por ciento de lo que nos cuesta la factura de pago a Electricidad de Misiones”.Por tal razón, “no estamos pidiendo no pagar. Lo que pedimos -por un plazo determinado- es pagar entre un 60 a 70 por ciento de la factura provincial y el restante, esperar hasta tanto haya una resolución nacional con el tema tarifario”.Añadió que están pidiendo “diferir un 30 por ciento el pago de la compra de energía a Electricidad de Misiones o la otra salida, es el incremento del VAD”.Concluyó que “hasta las cooperativas que están en mejores condiciones, sólo les está alcanzando para pagar a Energía de Misiones más sueldos e insumos”.Mediante el Boletín Oficial, el gobierno nacional dio a conocer la prórroga por 180 días del congelamiento de tarifas previsto por la Ley de Solidaridad aprobada en diciembre del año pasado, a la vez que amplió de tres a seis las facturas impagas que un usuario considerado vulnerable podrá acumular sin que la empresa de servicios públicos pueda interrumpir el suministro. Sobre este último tema, Misiones no había adherido a la prohibición de cortar la energía en caso de acumular boleta y se espera ahora, deficiones sobre la nueva medida.Para las provincias en que rige la medida, la suspensión o corte de los respectivos servicios abarca a las prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital. La normativa establece que dichas empresas “no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios en caso de mora o falta de pago de hasta seis facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020”.Se destaca que “la continuidad de la prestación de los servicios públicos comprendidos en la medida, sobre todo en los sectores de mayor vulnerabilidad o en aquellos sectores gravemente afectados en su economía por la pandemia, cobra vital importancia en las condiciones de aislamiento establecidas”.En ese contexto, hace hincapié en “las necesidades de la población para acceder a los servicios básicos que aseguran mínimas condiciones sanitarias, para comunicarse con los servicios de emergencia, para obtener información en materia de salud y para conocer las disposiciones de gobierno”.