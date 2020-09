Contradicción y negacionismo de los argentinos sobre el Covid-19 - El Territorio Misiones

Jueves 17 de septiembre de 2020 | 07:50hs.

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

Un 71,2% apunta que esas divisiones y grietas son responsabilidades de los políticos en general, de la Justicia (67,3%), los medios de comunicación (52,2%) y los periodistas nacionales (50,6%).





Los antitodo Uno de los aspectos llamativos observado por Gustavo Cordoba es incluso los que están en contra de todo, los “anticovid o antitodo”, pero que éstos a su vez marcan un serio convencimiento de que la tierra no es redonda sino plana.



Del trabajo de Zuban Córdoba y Asociados surge que al ser consultados los menores de 30 años si la tierra es plana, “casi un 20 por ciento está de acuerdo con ello”. A su vez, a mayor edad y mayor educación e información, baja esa idea”, dijo Córdoba en referencia al concepto analizado de que “la tierra es plana”.

El Presidente conserva buena aprobación de su gestión

El estudio, de acuerdo a Gustavo Córboba, apuntó a evaluar frases instaladas en el imaginario colectivo.



Uno de los ya citados es “coronavirus no te tenemos miedo”, autoría de dos esquiadores, que no cumplieron con las medidas de prevención en el Cerro Chapelco.



Fue a principio de este mes en que salieron a agitar esa idea mientras la pandemia seguía poniendo en jaque al mundo.



También para esta consulta se usó otra frase, esta vez, del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien en ocasiones aseguró que en la Argentina no hay cuarentena.



A su vez, el trabajo consultó sobre “qué aprobación tiene la gestión de Alberto Fernández” y un 52,9 por ciento, afirmó que lo aprueba y 44,1% lo desaprueba.



Otro de los términos analizados es “en Argentina hay plena vigencia del Estado de derecho”.



Al respecto se mostraron “totalmente de acuerdo” un 22,4%; algo de acuerdo 25,5%; totalmente desacuerdo 19,4% y algo desacuerdo 22,3 por ciento.



Sobre si “es justo que la provincia de Buenos Aires reciba más coparticipación”, en desacuerdo 29,2 por ciento; totalmente de acuerdo 22,5%, algo de acuerdo 20,3 por ciento y algo en desacuerdo 18 por ciento.



Consultado si “la Capital Federal fue muy beneficiada en el gobierno de Mauricio Macri”, se impone el totalmente de acuerdo (35,2%) contra totalmente en desacuerdo 19,3 por ciento.





La argentinidad al palo es lo que refleja una encuesta donde por un lado un alto porcentaje (27%) sostiene que el Covid-19 no existe pero -por las dudas- la mayoría está de acuerdo en guardar distanciamiento para no contagiarse y hasta usar barbijos. Son los mismos que opinan que la tierra es plana (12%), lo cual crece entre menores de 30 años y hasta los que entienden que la hidroxicloroquina cura el coronavirus (10%).El estudio arrancó, según explicó Gustavo Córdoba a El Territorio, a partir de observar un contexto del casi “vale todo” en el país.Entiende que hay una sociedad “hiperinformada pero a su vez confundida”, sumado a que “la gente cree lo que quiere” además de la confusión que generan las noticias falsas (fake news) o también las opiniones de sectores interesados, como la dirigencia política o hasta los grandes medios de comunicación del país.El estudio así refleja que los que están de acuerdo con el término “la cuarentena no existe en Argentina”, se eleva al 51,9 por ciento, repartidos entre los que están “muy cercanos” con ese concepto (18,6%) o cercanos (33,3%).En tanto, entre quienes no se identifican con esa idea, consideran que es “muy lejano” (17,6%) y lejano (24%), totalizando el 41,6%, los que no se identifican con esa afirmación.A su vez, sobre la idea que el “coronavirus no existe, es un negocio de médicos y laboratorios”, los argentinos coinciden con una opinión “muy cercana” (10,6) o “cercana” (17%). En eso, es mayor quienes no se identifican con esa afirmación, al considerar estar muy lejano con esa idea (37,%) o lejano (26,4%).Todo lo previo es producto de un estudio realizado por Zuban Córdoba y Asociados. Esta consultora reflejó en una nueva encuesta -como hace de manera mensual-, cómo diversos aspectos, desde la salud al desempleo, fueron aumentando como los problemas que tiene la Argentina. También el alto nivel de contradicción de los argentinos, que se observa a raíz de una alta división producto de la cuarentena y la pandemia.Respecto del otro pensamiento que se popularizó de que “el distanciamiento social no sirve para nada”, la mayoría no comparte esa idea (39,9%) y otros se muestran lejanos a ese concepto (24,6%). Eso muestra otra contradicción, no creen en la cuarentena pero sí que el distanciamiento es efectivo. Los que están cercano a esa idea, de que el distanciamiento no sirve, comparten y están como “muy cercano” (14,9%) y “cercano” (13,1%).Preguntado sobre “qué tan cercano te sentís de la siguiente frase: El uso del barbijo o cubreboca, no evita el contagio del coronavirus”, un 24 por ciento está “muy lejano” de acompañar ese concepto y otro 22,7 por ciento “lejano” con esa definición. Los que piensan de esta manera o están “muy cercano” son el 21 por ciento y cercano 24,4%.El estudio refleja que desde que comenzó la cuarentena y la pandemia en la Argentina existe un porcentaje similar entre quienes consideran que nos encontramos “mucho más divididos” (22,3%) o más unidos (20,3%), pero aumenta notablemente cuando se plantea de que estamos “más divididos” (39,9%).