Continúan las fuertes nevadas en la Patagonia y hay alerta por la ganadería

Miércoles 29 de julio de 2020 | 13:00hs.





Desde la cartera de Agricultura provincial informaron que la capacidad productiva de la región sur "se encuentra afectada por lo menos un 50% en algunos casos y un 80% en otros, lo que dificulta gravemente la evolución de las actividades agrarias".



El ministro de Agricultura provincial, Carlos Banacloy, sostuvo: "La actualidad es muy delicada, ya que hace muchos años que no se presentaba un invierno tan duro en nuestra provincia".



El reclamos de las entidades agropecuarias

"El retorno a los durísimos inviernos patagónicos, pone de manifiesto las pésimas condiciones de infraestructura que dominan esa región", señaló Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en un comunicado de prensa.



La entidad sostuvo que la ley de emergencia nacional no tiene efectos relevantes ante esta situación, ya que la suspensión temporal de impuestos "no atiende el problema central que es la pérdida de capital, recursos e ingresos", y reclamó al ministerio de Agricultura de la Nación poner en marcha "medidas preventivas y paliativas urgentes".



Entre las consecuencias directas de este colapso, la entidad mencionó las dificultades a la hora del rescate de pobladores y productores, así como las pérdidas de hacienda, "en un proceso de deterioro que se verá agravado en las próximas semanas".



Entre los servicios colapsados por las intensas nevadas y los fuertes vientos que se producen por estos días en la región, CRA citó el estado de rutas, alcantarillas y los servicios de gas, luz, electricidad, telefonía e internet.





"Así, una región poco poblada y con superficies inmensas va camino a un destino de desaparición productiva", concluyó CRA.



En tanto, desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) pusieron a disposición de productores y autoridades locales la red de directores y delegados zonales.



Osvaldo Luján, presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, explicó que lo que más perjudica a la región son las bajas temperaturas que producen heladas muy fuertes y continuas en el tiempo, que afectan directamente a los establecimientos ganaderos.



"Al no derretirse la nieve, los animales no tienen posibilidades de pastar ni de tomar agua", explicó Luján en diálogo con Canal Rural, y agregó: "La falta de infraestructura produce que no se pueda trasladar a los animales a lugares más protegidos que posibilite atenderlos y darles de comer".



El dirigente explicó además, que aún están evaluando las pérdidas, pero que esta situación impacta aproximadamente a unos 5 millones de animales en las áreas afectadas.

