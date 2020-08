Continúan las audiencias por la reforma judicial

Martes 18 de agosto de 2020

El proyecto de ley de reforma judicial continuará siendo debatido hoy, durante una nueva audiencia en la que fiscales, ex jueces y constitucionalistas expresarán sus opiniones sobre la iniciativa del gobierno nacional, en lo que será la última ronda de expositores ante el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, y Justicia y Asuntos Penales, que emitirán dictamen en los próximos días.La reunión se desarrollará desde las 13 y entre los expositores estarán Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal; el presidente del Colegio de Abogados de Caba, Máximo Fonrouge, y el constitucionalista Eduardo Barcesat.También fueron convocados Lucila Larrandart, ex jueza del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín; Miguel Caminos, ex juez del Tribunal Oral en lo Criminal 3; Alejandro Guillé, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y miembro del consejo de Procuradores y Fiscales de la Argentina, y Hugo Blasco, de la Federación Judicial Argentina.En la extensa jornada también se escucharán las opiniones de Emilio Porras Hernández, procurador general adjunto de Chubut; Carlos Ceijas, defensor oficial del Ministerio Público de la Defensa; el fiscal Ricardo Peyrano, el juez en lo criminal y profesor de Historia Económica de la UBA Ricardo Rojas y Héctor Chayer, coordinador del programa Justicia 2020 ideado durante el gobierno de Cambiemos.A pedido del oficialismo, se invitó además al ex juez federal platense Carlos Rozanski, quien ya se expresó a favor de la reforma; a Jorge Auat, ex fiscal miembro de la agrupación Justicia Legítima, y a un representante a definir del colectivo Mario Bosch, que reúne a letrados querellantes en causas de crímenes de lesa humanidad.La lista se completa con un representante a designar de la agrupación “los 12 de la Santa Cruz”, entidad que nuclea a familiares de desaparecidos durante la última dictadura militar.