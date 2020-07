Continúa paralizado el servicio del transporte urbano en gran parte de la provincia

Jueves 2 de julio de 2020 | 09:25hs.

En la jornada de ayer, miércoles, se dio a conocer sobre un paro nacional por tiempo indeterminado, convocado por la Unión de Transviarios Automotor (UTA), luego de una reunión fallida que mantuvieron vía videoconferencia los delegados del sector transportista, junto con funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación y representantes de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap).





En la mañana de este jueves se observa el acatamiento de la medida de fuerza en varias localidades de la provincia Misiones a excepción de Leandro N. Alem, donde el servicio funciona aunque con frecuencia reducida por el protocolo para evitar la propagación de Covid-19.





El reclamo es por el pago de aguinaldo que se adeudan en varias provincias. Asimismo, en Misiones, la adhesión a la medida de fuerza es en solidaridad con otros distritos que hasta el momento no abonaron el dinero. Es que según consignaron desde la empresa prestataria del servicio en Posadas, se depositaron los salarios para los trabajadores del rubro transportista.

Según el delegado el paro se debe a que los sueldos si bien se pagan, siempre sufren algún atraso, “si abonan lo adeudado, no va a haber problema en levantar el paro”, agregó el sindicalista.



En cuanto a si aceptarían el pago del aguinaldo en cuotas, Alvez fue tajante: “No. Es lo que estamos rechazando. Ese es un dinero que está mandando Nación, por medio de subsidios. Desde hace un tiempo que los sueldos y aumentos, los está enviando Nación, por subsidios. Teóricamente tienen que venir enteros. El problema es que vienen atrasados con todo. Y el empresario se escuda diciendo que, ‘si no vienen los subsidios, no pago’. Y se perjudica el trabajador”, manifestó el dirigente de UTA – Misiones.

En declaraciones radiales Horacio Álvez, delegado de UTA en la provincia, confirmó que la medida es de carácter nacional y que el gremio de Misiones decidió adherirse como solidaridad con otros distritos, "ratificó que la medida de fuerza que comenzó este miércoles, se mantendrá hasta que el gobierno nacional envíe el dinero de los subsidios del salario”, dijo.