Continúa caluroso y húmedo

Lunes 13 de enero de 2020

Por Marcelo KusikPronosticador, Dirección de

Alerta Temprana, Ministerio de Ecología

Para aprender un poco más sobre nuestro clima en Misiones, en esta época es normal que ocurran eventos de chaparrones aislados que no son lluvias generalizadas y se dan en forma puntual; muchas veces afecta un área como un campo de fútbol y en otras ocasiones supera a ésta; se debe generalmente a que el aire se eleva en horas de la tarde y se condensa debido a que cada 100 metros de ascenso disminuye 1 grado. Cuando la atmósfera está sobrecalentada, ese vapor en exceso se convierte en nubes que varían sus dimensiones y descargan en forma de lluvia, granizo, rayos o fuertes vientos. Normalmente esto ocurre hasta fin de enero y primeros días de febrero y deja malhumorada a la mayoría de la población que espera la lluvia ansiada y no llega, también esta situación eleva el índice de incomodidad y aumentando los riesgos por golpe de calor debido a la alta sensación térmica por el efecto calor-humedad. Dejando claro qué significa (chaparrones), veremos cómo se presentará la semana en Misiones. Continuaremos con el ambiente inestable y caluroso hasta el miércoles inclusive, siempre con la probabilidad de chaparrones y algunas tormentas fuertes en forma puntual. Un potente frente frío de onda larga llegaría el jueves a la región provocando precipitaciones significativas seguido de un descenso de las temperaturas y viento sur.: cielo mayormente nublado, probables chaparrones aislados en toda la provincia en horas de la tarde y con más probabilidad para el norte (Iguazú, Eldorado, San Pedro y General Manuel Belgrano). Se esperan entre 2 y 15 milímetros. Predominará el viento leve a moderado del nordeste, mientras las temperaturas mínimas se ubicarían entre 22 y 27° para las 6. Las temperaturas máximas en 28 y 35 con alta sensación térmica que podría alcanzar los 48 en Posadas para las 16.: Continuaría el cielo nuboso en toda la provincia, se esperan chaparrones y algunas tormentas para toda la provincia en forma aislada y hacia la tarde principalmente, las lluvias entre 2 y hasta 12 milímetros y no se debe descartar en forma puntual acumulados superiores. Predominará el viento del norte con intensidad moderada. Las temperaturas mínimas en 24 y 27°, nuevamente amanecerá muy cálido. Las máximas en 28 y 32° con sensación térmica de 38 y 42°.: cielo parcialmente nublado a nublado, probables chaparrones y tormentas aisladas inclusive desde la mañana, se esperan entre 2 y 10 milímetros de lluvia. Las temperaturas mínimas en 23 y 26° para las 5. Las máximas en 28° en zona de sierras centrales y nordeste, y 33° para el sur de Misiones que continuaría con elevada sensación térmica.: cielo nublado a cubierto, probables lluvias y tormentas que podrían ser fuertes, se esperan para toda la provincia en promedio 20 milímetros de lluvia, predominará el viento noroeste que cambiará al sur por la tarde pudiendo ser fuerte (+44 kilómetros por hora). Las temperaturas mínimas en 17 y 19° para las 22 y las máximas llegarán a 28° para gran parte de la provincia.Hasta el 21 de este mes las precipitaciones estarían en 50 y 60 milímetros para toda la provincia; estas lluvias son esperadas por los productores para el desarrollo de la siembra tardía. En tanto los primeros productores de maíz de la provincia ya están esperando para las primeras cosechas de esta campaña entre San Vicente y Colonia Aurora, donde la siembra se realiza en agosto.Una gran parte de los misioneros que deciden viajar a las costas del sur del Brasil esperan saber cómo estarán las condiciones del tiempo en dichas zonas, lo más buscado es como estará el tiempo y cuáles serán las temperaturas máximas.Río Grande do Sul: del 13 al 21 de enero las lluvias serán irregulares y se presentarán en forma de chaparrones, jornadas calurosas y con 22 a 23° de temperatura promedio. Para el período del 21 al 30 de enero, se esperan escasas lluvias más hacia el norte de la zona del litoral, Porto Alegre alcanzaría 70 milímetros, mientras en las demás zonas costeras las lluvias serían de 2 a 8 milímetros. Las temperaturas para este último período alcanzarían los 23 y 24°.Santa Catarina: del 13 al 21 de enero, las lluvias serían más importantes previéndose hasta 50 milímetros en algunas localidades como Florianópolis; las otras localidades serían menos afectadas por las lluvias. Las temperaturas, al igual que en Río Grande, alcanzarían los 22 y 23° de promedio. Para el período del 21 al 30 se esperan lluvias y tormentas fuertes en todas las localidades de las costas de Santa Catarina que sumarían entre 80 y hasta 120 milímetros. Las temperaturas bastante frescas en 14 y 16° y pocas horas de sol para este ultimo período.