Contaminación del arroyo Vicario: continúa la medición del impacto ambiental

Empleados de la Municipalidad capitalina y del Ministerio de Ecología realizaron tareas de limpieza en las aguas teñidas de amarillo del arroyo (en el tramo que va desde la avenida Lavalle hasta Francisco de Haro) y recolectaron más de 450 kilos de peces muertos, en su mayoría bagres.



El suceso ambiental empezó a tomar estado público de tal manera que mediante las redes sociales se viralizaron las fotos y videos que se fueron subiendo vecinos durante la jornada del sábado 16 de mayo. Esta situación, permitió a las autoridades a actuar de oficio, efectuar las correspondientes inspecciones y evitar un daño aún mayor. A fines del mes de mayo se dieron a conocer las razones por las que aparecieron peces muertos en el arroyo Vicario, de Posadas, contaminado por residuos que habían sido arrojados al cauce por lo que las autoridades realizaron muestreos estudiando el grado de pureza del agua en el sector.





Finalmente se determinó que el primer resultado de las muestras tomadas al arroyo detectó un gran porcentaje de cromo, producto del derrame.





Cristian Olmo Herrera de la Dirección General de Medioambiente de la ciudad de Posadas dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó cómo continúa la investigación del hecho, "hay tres líneas que sería la Justicia de Faltas Municipal que tiene la causa abierta y está trabajando en conjunto con el Juzgado Federal. Tenemos el vehículo donde se encontraron las bachas que están en resguardo, esperando la decisión para la toma de las pericias y por otro lado también está por el lado administrativo el Ministerio de Ecología continuando con su expediente".





"Está trabajando el municipio, el Ministerio de Ecología y la Justicia Federal y respecto a la situación del arroyo que es la parte que nos compete a nosotros se siguen tomando mediciones tanto arroyo arriba como abajo en el punto donde fue el vuelco del contaminante y hace un tiempo se normalizó la cuestión de cromo", dijo.





En referencia a la cantidad de peces informó que no se llevó a cabo la medición porque habría que ver la cantidad que existe en todo lo que sería la cuenca del arroyo y "hay que darle un tiempo a la naturaleza porque no son solamente los peces sino también muchos microorganismos que fueron afectados que son alimentos propios de esos peces y probablemente se corren hacia otra zona ya que en esa parte no van a tener lo necesario para poder alimentarse, es todo un proceso que tiene la naturaleza para recuperarse".





"Se está trabajando con el Ministerio de Ecología para medir el impacto ambiental para ver la mejor forma en la que puede recuperarse pero todavía no hay resultados firmes, son mediciones con respecto a la cantidad de peces y microorganismos para ver cuánto impactó la caída del cromo y en base a eso se verá las mejores acciones a seguir para la restitución de la fauna", finalizó.