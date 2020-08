Construyen piletas con fondos reservados para las vacaciones

Jueves 6 de agosto de 2020 | 04:00hs.

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

A la capital se sumaron pedidos y obras en comunas, como Eldorado, Oberá, Andresito y Cerro Azul, donde, según Dosso, “se observa mucho movimiento de construcción a esta altura del año”.





Construcción, entre el repunte y la baja anual El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó ayer el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (Isac) e indicó que el rubro sufrió una merma del 14,8 por ciento durante junio en comparación con el mismo mes del año pasado. Entre enero y julio, el acumulado fue negativo y se registró una caída del 37,8 por ciento frente al mismo período de 2019, como consecuencia de la pandemia por coronavirus.Asimismo, en junio de 2020 el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 38,2 por ciento respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 3,6 por ciento respecto al mes anterior.

La temporada estival, tanto en Misiones como en el mundo, será diferente como consecuencia del coronavirus. Ante la falta de certezas sobre cuándo cesará la pandemia o retornará del turismo interno o nacional, muchos clientes priorizaron las inversiones en el hogar, entre ellas, la construcción de piletas.En este sentido, empresarios del sector notaron un incremento, tanto en la solicitud de presupuestos como así también en la ejecución de obras, de cara a la próxima temporada de verano que iniciará en pocos meses.La emergencia por el Covid-19 obligó a muchos a pensar que las vacaciones serán en las casas y, acordes a la temporada, consideraron fundamental invertir en una pileta que, en promedio, demanda un presupuesto de 350.000 pesos para una medida estándar, de 3 por 6 metros.Posadas, Eldorado, Oberá, Andresito y Cerro Azul son algunos de los municipios que a esta altura del año concentraron gran parte de la demanda y desde el sector estiman ampliar el número, sobre todo, en octubre y noviembre, cuando las temperaturas serán superiores.La emergencia sanitaria aún persiste y en estos tiempos de pandemia, el deseo de vacacionar en otras provincias y países quedaron relegados. “Se proyectan vacaciones en casa”, resumió Teovaldo González, de Piscinas Teo.En diálogo con El Territorio afirmó que “en estos meses estamos con mucha demanda y construcciones, porque la gente sabe que no va a poder vacacionar en el exterior, sino que se va a tener que quedar en casa como consecuencia de la pandemia”.Agregó que “construir una pileta en la casa es tener vacaciones todo el año”, y que representa una inversión, tanto para el corto como el largo plazo.Con la habilitación de las obras privadas, que en Misiones se permitió a mediados de abril en el marco de las primeras flexibilizaciones por el confinamiento, empezó la temporada de pedidos de presupuestos y en mayo empezó el período de las construcciones de piletas.Entre las solicitudes, comentó que lo más demandado pasa por piscinas con medidas estándar, de 3 por 6 o 7 metros.En cuanto al precio, especificó que promedia los 350.000 pesos, monto que incluye excavación, bomba, filtro, vereda de 40 centímetros, luces, cañerías y pintura.“Hay muchos pedidos, todos los días estamos trabajando y sumando nuevas obras. También hay más mano de obra local, que es uno de los efectos inmediatos que generó el cierre del puente”, planteó González.Por su parte, Luis Horodeski, de Piscinas Sam, contó a este matutino: “Estamos mejor que nunca porque hay muchísima demanda como consecuencia de que la gente no proyecta vacaciones e invierte en su domicilio”.Comparó la situación con el año pasado y las construcciones, “son notablemente superiores”.Precisó que, según el tamaño de la obra y de las condiciones meteorológicas, el período de excavación y construcción demora en promedio entre 20 y 40 días.“En este contexto, en el que hay muchas obras privadas, hay algo que está afectando a la actividad que es el faltante de ladrillos, que no se consiguen o si hay, se cobran carísimo porque aumentaron su precio”, mencionó.Las consultas por piletas son variadas. Las más solicitadas son las de materiales de hormigón y de arena. Si bien resultan más costosas que las de plástico, que son hasta 80.000 pesos más económicas, “las piletas de material son más duraderas”, reconocieron los empresarios.“Pensábamos que por la pandemia del coronavirus se iban a retraer las ventas, pero por la circunstancia de que la gente no va a poder ir de vacaciones, se anima a invertir en una pileta en todos los casos y a ampliar los quinchos para estar preparados para el verano”, subrayó Gastón Dosso, quien se dedica a la construcción de piletas en toda la provincia.Añadió que pese al parate en otras actividades, el rubro ligado a las piscinas es uno de los que mayor movimiento registró en los más de cuatro meses de aislamiento preventivo.En cuanto a la demanda en los municipios, detalló que Posadas es uno de los que más pedidos concentró.