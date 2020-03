“Considero que la libertad de Rolando Lovera tiene que ser inmediata”

Miércoles 4 de marzo de 2020 | 03:00hs.

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Selene Aylén Aguirre tenía dos años y medio, padecía una grave discapacidad y el 29 de enero del 2015 falleció a consecuencia de una fractura de cráneo que derivó en una hemorragia interna y paro cardiorrespiratorio, según determinó la autopsia. La Justicia de instrucción halló elementos para acusar a Victoria Aguirre (27), la mamá de la víctima, y a su concubino Rolando Lovera (35).







El primer juicio fue anulado porque la defensa de Aguirre recusó al Tribunal Penal Uno de Oberá, por lo que para el segundo debate se conformó un Tribunal subrogante con jueces civiles que absolvieron a la mujer y condenaron al sujeto a 19 años de cárcel.







Ahora, transcurridos más de cinco años del deceso, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones dictó la nulidad de la sentencia y ordenó que se dicte un nuevo fallo en base a las pruebas existentes, es decir sin realizar otro juicio.







De esta manera, el máximo órgano judicial de la provincia avaló los reclamos oportunamente interpuestos por la fiscal Estela Salguero y el abogado Martín Moreira, defensor particular de Lovera, en contra de lo actuado por el Tribunal compuesto por Azucena García de González, Jorge Erasmo Villalba y Graciela Heppner.

Ayer, en diálogo con El Territorio, Moreira subrayó que “el Superior Tribunal confirmó que se afectó la garantía de imparcialidad del juzgador, tal como reclamé en su momento. Básicamente, la casación fue plasmada en relación a la nulidad de la sentencia y ocurrió eso, ya que siete de los nueve ministros se pronunciaron de manera favorable por una nueva sentencia”.







Asimismo, subrayó que insistirá con la liberación de su cliente habida cuenta al vencimiento de los plazos procesales.



Sin condena







El pasado 18 de febrero Moreira solicitó la excarcelación extraordinaria Lovera, quien lleva más de cinco años detenido sin condena.

“Estaba preso por la preventiva ya que la sentencia no estaba firme, pero ahora no tenemos sentencia. Y si la defensa de Victoria Aguirre recurre a la Corte Suprema, como anticiparon, quiere decir que tendremos muchos años de esta causa sin sentencia firme. Por eso considero que la libertad de Rolando Lovera tiene que ser inmediata, porque con todos los plazos de gracia habidos y por haber, una persona sin condena firme puede permanecer detenida un máximo de tres años y él lleva cinco”, remarcó.







Si bien celebró la nulidad de la sentencia, también expresó que la resolución del STJ no especifica si deberá conformarse un nuevo Tribunal o si actuarán los mismos jueces.





“Qué dirá el Tribunal: no, en realidad Victoria Aguirre no era tan inocente como parecía y la van a meter presa; o van a decir Lovera no era tan culpable como parecía y lo van a dejar en libertad. Quedamos en un limbo, porque no creo que el Tribunal se desdiga, ya que quedarían expuestos social y procesalmente. Pero sí es cierto que el Superior les dijo que está mal lo que hicieron y que tienen que cambiar”, opinó el letrado.







También ponderó que “el Superior Tribunal merituó pruebas que yo ataqué seriamente porque en su momento no fueron atendidas”, al tiempo que cuestionó que “no se pronunciaron sobre la cuestión de fondo, porque no dicen si lo dejan en libertad a Lovera o si ponen presa a Aguirre. No establecen nada”.



No estuvo cautiva





El STJ basó la nulidad en un extenso documento de 156 páginas, lo que marca la seriedad del trabajo encarado por el cuerpo que preside Rosanna Venchiarutti, cuyo dictamen por la nulidad contó con el respaldo de cinco ministros.





Frolián Zarza también votó por anular la sentencia, pero consideró necesario realizar un nuevo debate. En tanto, Cristina Leiva y Jorge Rojas respaldaron la sentencia del Tribunal obereño.







Con relación dictamen, el abogado de Lovera entendió que se echaron por tierra los argumentos defensivos de Aguirre, como ser que fue sometida y privada de su libertad por quien entonces era su concubino. En realidad, la pareja convivió apenas 29 días.







“El Superior fue tajante al decir que el Tribunal no valoró ciertos testimonios que dieron por desacreditado el cautiverio. Quién mejor que los vecinos, que la veían a Aguirre caminando por la calle, que la veían paseando con el bebé, hablando con la gente; o los médicos del hospital Samic que dijeron que estuvo sola en la consulta previa y que pudo haber pedido socorro, no como ella declaró”, mencionó Moreira.







El STJ también cuestionó que no se tuvo en cuenta el hallazgo de manchas de sangre en el domicilio que habitaban, lo que da entidad a la hipótesis de la defensa de Lovera, que considera que “Victoria Aguirre lesionó a Selene en el departamento, de ahí la trasladó a la arenera donde trabajaba Lovera; la lesión evolucionó y la nena falleció en la arenera”.







En este punto, cuestionó que “en el afán de encontrar el lugar donde se cometió el delito, el Superior volvió a cometer el mismo error que cometió el Tribunal de Oberá, porque no especifican de qué manera la mataron, con qué la mataron, con cuántos golpes la mataron”.



Referencia inapropiada





El STJ valoró el testimonio de Juana Dino, vecina de la familia Aguirre que en los días previos al deceso observó que la menor presentaba lesiones.

Al respecto, Moreira mencionó que “los ministros coincidieron en que no se tomó en cuenta los testimonios de la señora Dino ni de su hijo, quienes describieron las lesiones que tenía Selene y dijeron vayan al hospital, y que en ese momento la criatura lloraba cada vez que la madre la alzaba”.







“Incluso, Vencheruti hizo especial atención en una frase de la señora Dino, cuando dijo: “me arrepiento de haberme metido en este tema”, porque evidentemente recibió presiones porque vivía cerca de la familia Aguirre”, opinó el abogado.





Otro punto controvertido de la sentencia nulificada y que fue atacado por la resolución del STJ, tiene que ver con una referencia que oportunamente realizó la presidente del Tribunal a la titular del Consejo Nacional de Mujeres, lo que desde un primer momento para el defensor de Lovera constituyó una nulidad.

“He de decir además, señora presidente del Consejo Nacional de las Mujeres, que en el presente caso ya hay una menos que clama justicia, clamor satisfecho plenamente por el tribunal en su decisorio, con el que estimo haber cumplido tal demanda en lo terrenal, esperando que con nuestra humilde tarea, Selene, donde quiera se encuentre su alma tenga la paz que se merece”, se cita en fundamento de la sentencia que condenó a Lovera.