Consejos tras ataque de abejas en barrio de Candelaria

Martes 17 de diciembre de 2019 | 13:40hs.





"Recordemos que también ellas se sacrifican ya que mueren al picar, por eso hay que tener en cuenta esos detalles para evitar que se alteren, esta es una época en la cual tienen mucha miel y lo que hacen es solamente eso, defender su producción ante lo que ellas creen que puede ser una amenaza para sus colmenas. Es muy importante que Defensa Civil, Bomberos, la gente que trabaja en las empresas de electricidad tengan a mano siempre una dexametasona y para ser usada únicamente en casos extremos de picaduras cuando uno ve que la víctima está en situación de emergencia", destacó.





Además comentó que el medicamento también sirve para animales evitando consecuencias fatales y si las personas detectan algún enjambre, "evitar ruidos que las confunda, que no golpeen los postes porque ellas se van a defender y es lamentable que haya que exterminarlas porque ellas equilibran la naturaleza y son polinizadoras, sin las abejas no habrían plantas prácticamente".





El apicultor agregó, "yo sugiero a los señores de electricidad de Misiones que busquen la manera de evitar los postes de cemento ahuecados, ya que con seguridad las abejas o avispas harán nidos ahí, que busquen la manera de tapar los que hay, más aún los que están en zonas urbanas lo digo a modo de sugerencia nada más, en Candelaria si hacemos un conteo en los distintos barrios, con seguridad vamos a encontrar más de 60 postes con colmenas y sus respectivos enjambres. De cada cinco postes vemos dos con enjambre, hemos visto en pleno centro cerca de la terminal como hay chicos que golpean un poste que tiene un enjambre y hace unas semanas salieron con furia, creo que debemos ser responsables y no molestarlas, porque si alguien es alérgico al veneno de las abejas y no lo sabe, puede ser fatal si no es socorrido a tiempo".





Traslado de colmenas

En cuanto a los animales el Luís Fernández aclaró que se puede evitar la muerte si se le aplica un antialergico de inmediato y que él colabora constantemente para sacar los enjambres de los postes, "hay muchos vecinos que solicitan que saque los enjambres que hay en los árboles cercanos a sus viviendas, o casas mismas pero el problema es la falta de cajones para colmenas ya que es difícil comprarlos por lo que si alguien los tiene y los quiere vender a cuotas o me los preste sería de gran ayuda ya que soy humilde y hago lo que puedo".





El apicultor también se refirió a la aparición de nidos de avispas negras, que al igual que las abejas si no se las molesta no atacan .



Finalmente dejó claro que él realiza el traslado de las abejas a modo de colaboración y que si no retira más de los pedidos que tiene para traslado es por falta de cajón, es más dijo "tengo un enjambre en mi casa que retiré de una casa porque estaba siendo muy peligroso para la familia y lo tengo en un tambor, no puedo trasladarlo así, no es lo adecuado, entonces apelo a la solidaridad de algún apicultor o alguien que haga cajones".

Ante nuevos casos de picaduras de abejas en la localidad de Candelaria y la preocupación de la población, El Territorio consultó a un apicultor colaborador de los vecinos en estos casos, Luís Fernandez quien dijo, "las abejas no atacan porque sí, siempre hay una causa que las altera y asusta. El ataque es en defensa de sus colmenas, en este caso puntual que estaban cortando el pasto, el zumbido de hilo de la cortadora es muy similar al de un enjambre entonces ellas salen con todo y pican lo que encuentran".