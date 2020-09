Conor McGregor anunció que peleará con Manny Pacquiao - El Territorio Misiones

Conor McGregor, quien fue campeón en dos divisiones de la UFC, anunció que peleará con Manny Pacquiao, leyenda del boxeo y actual dueño del título mundial welter AMB, en los próximos meses y en Medio Oriente.



"De todas formas, mucha agua corrió bajo el puente, ¿a quién le importa? Voy a pelear con Manny Pacquiao en Medio Oriente", expresó The Notorious, sin dar más detalles. Por parte su parte, el filipino aún no se manifestó oficialmente acerca de esa posibilidad.

Anyway all water under the bridge who gives a fook.

I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East.