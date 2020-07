Connie mostró la casa-museo llena de arte que elige tener

Martes 28 de julio de 2020

En estos días pandémicos, muchos famosos se animaron a abrir las puertas de su casa y a mostrar lo más preciado de su mundo privado. A ese mismo tren se subió Connie Ansaldi, pero lo que compartió en sus redes dejó boquiabiertos a sus seguidores. Porque a falta de museos y galerías de arte abiertas, el hogar de la periodista está repleto de arte urbano, en todos y cada uno de sus rincones.Y con un posteo en Instagram (el primero de varios que prometió), Connie ofreció un espectacular tour por los distintos espacios de su vivienda donde distintos artistas locales dejaron su firma. “Siempre me piden que les muestre fotos de los murales que hay en casa. La verdad es que pasaron tantos artistas y hay tantas obras que no entran en 10 fotos. Acá les dejo la primera entrega. De la calle al hogar”, escribió Ansaldi en la publicación que arrancó con un mural donde las flores se combinan con la icónica ola de Katsushika Hokusai. Según contó, todos los murales están hechos por gente muy querida. “Artistas urbanos increíbles y mejores personas. Casi todos hoy en día, amigos”, sostuvo. Pero claro que semejante obra viviente responde al alma e impronta de la dueña de la asa. “La dirección de todo este espacio es mía, así como también la convocatoria”, aclaró. “Mi casa es una obra perpetua en constante movimiento que nunca finaliza”, advirtió Connie. Y si bien no lo dijo, es claro que cada mural elegido es parte de su rico mundo de gustos personales y su identidad. Feliz con el espectacular espacio ultra ecléctico que logró construir con el tiempo, Ansaldi expresó su agradecimiento “a todos los que pasaron y a los que vendrán”. Los murales cubren casi todos los espacios de la vivienda: las escaleras, los techos, los pisos. Todo respira color y vida gracias al aporte de distintos artistas. Incluso las paredes de su pequeño toillete dan lugar al street art y transportan al visitante un museo de arte moderno. “Un mundo sin arte, no puede reinventarse”, cerró su posteo, que generó una ola de corazones y comentarios buena onda.Uno de los últimos motivos que sumó a su living fueron unas flores en color pastel que mostró el proceso prepandemia y uno de los más destacados que se ve continuamente en sus videos es el que le hizo Male Ehul con un unicornio y un gato en su placard.La joven artista comenzó su carrera como comunicadora y finalmente su pasión de niña devino en el trabajo formal que la sostiene hoy. Es ilustradora, muralista, comunica y reflexiona con el arte desde distintas aristas y el talento se ve en cada posteo: @male.ehul.