Conmovedor mensaje de Marcelo Bielsa para el padre Julian Zini

Lunes 3 de agosto de 2020 | 17:32hs.

Con la tranquilidad y serenidad que lo caracteriza, en el video se lo puede observar a Marcelo hablando poco menos de dos minutos, tiempo que resultó suficiente para expresar su gran admiración por el devoto cantautor correntino “yo he escuchado algunas letras suyas, conmovedoras. es justo que usted reciba en forma de devolución lo que nos ha dado todo lo que nos hemos emocionado con su letra y con todo su arte”, expresó el DT.





Además, explicó lo importante que fue el músico en su vida, puesto que según explicó el director técnico y exfutbolista, “sus mensajes a través del chamamé me han emocionado y me han hecho feliz y me han dado energía”, sentimientos que considera que son imprescindibles en la actual situación de salud del músico es lo que trato de transmitirle porque sé que esté en estos momentos superando una enfermedad que exige muchas fuerzas y entre usted y dios lo van a superar, lo van a vencer a este momento que está enfrentando, un abrazo grande padre y que se mejore”, finalizó.











Luego de que el reconocido sacerdote y cantautor chamamecero Julián Zini fue dado de alta el sábado 1 de julio, tras haber estado internado como consecuencia de una afección oncológica por la que debió ser asistido en su Corrientes natal, el emblemático director técnico argentino Marcelo Bielsa quiso estar presente en este difícil momento enviando un video, que según explicó, tiene como fin “transmitirle toda la energía y toda la fuerza”.