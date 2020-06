Conmoción en Iguazú: detuvieron al joven violador que habría sometido a dos hermanitas más

Lunes 15 de junio de 2020 | 07:01hs.

La Policía de Misiones detuvo a Sergio N. de 21 años en el marco de una causa de delito contra la integridad sexual en la que las víctimas serían sus dos hermanas de 5 (serían mellizas) y otra de 2.





El cuñado del acusado fue quien denunció en la comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú, que el pasado viernes en horas de la tarde, constató lo sucedido en la vivienda que residen el joven de 21 años y sus hermanas, en el barrio Cataratas.En el marco de las pesquisas preliminares, la Policía analiza registros fílmicos que habrían sido aportados por el denunciante.





El gabinete interdisciplinario de la Unidad Regional V asiste y acompaña a la familia afectada, mientras prosiguen las medidas adoptadas por la Justicia.





El caso

La situación se hizo pública mediante un video en el cual el pedófilo es sorprendido por una persona que dice “yo te voy a meter preso a vos”. En ese instante el acusado se sube los pantalones y la filmación - por lo menos la parte que trascendió ayer- se termina.





Por fortuna no se ve a la niña, pero ayer estaba en análisis la situación de quien filmó la escena -sería un cuñado del acusado-, puesto que propagó ese material que trascendió por WhatsApp y estaba siendo reproducido en Facebook.





Hasta ayer la red social no la había dado de baja.

Los escraches al señalado abusador no tardaron en propagarse, pero este medio prefirió no revelar su identidad ni dar más precisiones sobre el lugar donde viven los protagonistas para proteger a la víctima, que anoche se supo no sería la única, ya que sus hermanitas también habrían sido sometidas por el supuesto pedófilo.









