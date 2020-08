Conmebol: protocolo y fechas ratificadas para la vuelta de las copas

Viernes 7 de agosto de 2020

La Conmebol ratificó la fecha de reinicio de la Copa Libertadores, el 15 de septiembre próximo y la de la Copa Sudamericana, el 27 de octubre, tras la suspensión por la pandemia de coronavirus, y aprobó un protocolo de “concentración sanitaria” para posibilitar la competencia de los equipos participantes en los diez países de sus asociaciones miembro.En una reunión virtual, con la presencia del presidente de la AFA, Claudio Tapia, el Consejo Directivo de la entidad autorizó además modificaciones reglamentarias en ambas competencias como la ampliación de tres a cinco cambios en los partidos para preservar la integridad física de los futbolistas luego del receso.Asimismo, los jugadores podrán representar a más de un club dentro de la misma edición 2020 de la Libertadores y la Sudamericana, como también el futbolista que haya cambiado de camiseta no tendrá impedimento de regresar a su equipo original, algo que no estaba permitido. Estos cambios sólo regirán para la presente temporada.La Conmebol no hizo lugar al pedido de la AFA para retrasar el reinicio de las copas y ratificó que la vuelta de la Libertadores será el 15 de septiembre y la de la Sudamericana, el 27 de octubre como estaba previsto inicialmente.Otro punto central del encuentro dirigencial giró en torneo al nuevo Protocolo de “Concentración Sanitaria”, que autoriza el ingreso por 72 horas a los países de Sudamérica, bajo estrictas normas sanitarias, a los miembros de la delegación de los clubes visitantes, con expresa autorización de comparecer solamente a entrenamientos y al partido de Libertadores o Sudamericana.Este procedimiento evita que los integrantes de las distintas delegaciones cumplan con la cuarentena obligatoria de 14 días al ingresar a otro país, previo testeo negativo en el lugar de origen y será utilizado también para la doble fecha de Eliminatorias, que se disputarán entre el 8 el 13 de octubre.“Queremos que los equipos puedan entrar y salir de manera segura a los países en cada competición. Hay algunos que están más avanzados y otros con el protocolo en proceso. Es importante conseguir la aprobación para jugar la Libertadores, ya que será el mismo método para las Eliminatorias. No inventamos nada, es el mismo que se utiliza en otros lados del mundo: testear a los equipos, trasladarlos, que jueguen contra otro testeado y vuelvan”, explicó el director de Desarrollo de Conmebol, Gonzalo Belloso.