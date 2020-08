Conmebol explicó cómo funcionará la cuarentena deportiva de los equipos en la Libertadores - El Territorio Misiones

Jueves 27 de agosto de 2020 | 10:30hs.

El secretario general adjunto de Conmebol, el rosarino Gonzalo Belloso, explicó este miércoles cómo será la “cuarentena deportiva” de los planteles que viajen para disputar partidos de Copa Libertadores, al tiempo que resaltó el armado de “una estructura para la vuelta” de los certámenes tras el largo receso por la pandemia de coronavirus.En diálogo con el programa ¿Cómo te va Benedetto?, manifestó: “Había que armar una estructura para la vuelta y armamos lazos con todos los Gobiernos de los países para obtener el permiso, con todos los protocolos y cuidados”.Y añadió que “durante las copas habrá chequeos permanentes antes de subir al avión y un máximo de 72 horas de estadía en el destino al que viajan”.“Es una cuarentena deportiva. Viajan, concentran, juegan y se quedan todos juntos, no pueden salir a pasear o a hacer compras como lo suelen hacer, se tienen que quedar en el hotel”, continuó el dirigente.Además, explicó: “Estamos agradecidos a todas las organizaciones por su colaboración, veníamos trabajando con mucho esfuerzo. Ayer Argentina y Paraguay aprobaron los protocolos, eran los únicos que faltaban, el 15 de septiembre comienza la Copa Libertadores”.“Por ahora tenemos Córdoba y Río de Janeiro como sedes para las finales. Este año se trabajará para ver cómo se resuelve todo. Tenemos tres fechas, que son el 23, 24 y 30 de enero, para jugar los partidos definitorios de la Libertadores y la Sudamericana”, precisó Belloso.Por otra parte, la Conmebol confirmó el calendario actualizado de las cuatro fechas que restan para completar la fase de grupos del máximo torneo continental: la reanudación de la competencia será el próximo 15 de septiembre, mientras que los cinco equipos argentinos arrancarán el jueves 17.En cuanto al Mundial de Clubes, estimó que “posiblemente la FIFA lo pase a febrero, para cuando termine la Libertadores”.A su vez, señaló: “Hay un proyecto de Mundial de Clubes ampliado para el 2021 donde tenemos seis cupos, pero por ahora está parado. La pandemia frenó todo lo que se había avanzado”.Respecto a las Eliminatorias, el rosarino expresó: “Estamos cumpliendo y respetando lo que nos dice cada Gobierno, queremos juntar el período de noviembre y octubre para jugar los cuatro partidos en noviembre. Lo vemos difícil pero sería de mucha ayuda por todos los viajes que tienen que hacer los jugadores”.Por último, el secretario general adjunto de Conmebol opinó sobre la decisión de Lionel Messi de no continuar en Barcelona: “Tengo un respeto enorme por Messi y su decisión. Si tiene una posibilidad para sentirse más cómodo, me parece que tiene mucho más para dar, no creo que esto limite su historia”, concluyó.