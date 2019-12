Congelan dietas de diputados y senadores

Sábado 28 de diciembre de 2019

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, decidió congelar por 180 días los sueldos y dietas de todos los diputados nacionales y sus asesores políticos. Idéntica medida administrativa asumirá Cristina Kirchner para la Cámara de Senadores.Se trata de un gesto político de los referentes del Frente de Todos destinado a exhibir que el Congreso se suma a la emergencia económica pero sin afectar los salarios y haberes de los trabajadores legislativos que actúan en ambas cámaras.La decisión llegó un día después de que los senadores de Juntos por el Cambio, encabezados por Luis Naidenoff, reconocieran el reclamo de un sector de la sociedad, que señaló que la dirigencia política no se había sumado al “esfuerzo” que pidió la administración de Alberto Fernández, y propusiera suspender los aumentos en sus dietas por 180 días.“Considerando la ley que declara la emergencia pública, resulta imprescindible transitar el camino de la austeridad en la función pública, guiados por la ética de la solidaridad y promoviendo políticas acordes a la realidad”, argumenta la resolución firmada por Massa.Esta es la segunda reacción del Frente de Todos ante el reclamo de que la dirigencia política disminuya su gasto. Hace unos días, el presidente Fernández reconoció que hay “abusos” en la política con los que “hay que terminar”.“Hay como una prédica de meterle a la gente de que hay una condición de privilegio en la política que verdaderamente no existe. Hay abusos, no voy a decir que no, y con esos abusos hay que terminar definitivamente”, enfatizó Fernández.“Se pensaba que los sueldos de la política eran extraordinarios. Eso ya no es así, son sueldos razonables. Obviamente son mejores sueldos que alguien que está pasándola muy mal o que cobra un salario mínimo”, destacó.