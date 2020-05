Conformaron las cámaras acusadora y juzgadora

Viernes 15 de mayo de 2020

La Cámara de Diputados tuvo ayer su segunda sesión ordinaria del año, manteniendo la forma de videoconferencia por darse en el marco de la pandemia de coronavirus.

En la sesión se concretó la jura de Fernando Mudry como nuevo miembro del bloque del PRO Misiones, quien ingresó a la Legislatura luego de que el año pasado el diputado Roberto Rocholl decidió abandonar su banca.

Además, se eligieron los miembros de las cámaras acusadora y juzgadora. En la sala acusadora quedaron los diputados Julio Barreto, Marta Bragañolo, Martín Cesino, Laura Duarte, Jorge Franco, Roxana Franco, Héctor Llera, Hugo Passalacqua, Orlando Revinski, Natalia Rodríguez, Silvia Rojas, Lucas Romero, Carlos Rovira, Gustavo González, Anita Minder, Jorge Paez, Martín Sereno, Fernando Mudry, Roxana Velázquez Larraburu y Liliana Rodríguez.

Mientras que la sala juzgadora la conforman los diputados Mariela Aguirre, Soledad Balán, María Bandera, Verónica Bezus, Rita Núñez, Azul Centeno, Roque Gervasoni, Avelino González, Omar Olsson, Pereyra Pigerl, Julio Petterson, Mario Ruhmling, Yamila Ruiz, Jorge Lacour, Javier Mela, Ariel Pianesi, Isaac Lenguaza, Giuliana Perini, Miguel Ángel López Vedoya y Jorge Ratier.

También la Legislatura aprobó una comunicación en la que se indica el apoyo de la Legislatura Misionera a las gestiones que realiza el Ejecutivo provincial para lograr un permiso especial para que los misioneros varados en Encarnación puedan retornar al país a través del Puente internacional San Roque González de Santa Cruz, por estos días con el paso cerrado por orden del gobierno nacional. Decisión tomada en medio del aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus.

Por otra parte, tomó estado parlamentario un proyecto de ley, que tendrá tratamiento preferencial, que propone reducir el costo de las facturas de Energía de Misiones para los medios de comunicación en tiempos de pandemia.

“Los medios son un fenómeno no contemplado en los programas de ayuda, ya que muchos no califican como empresas sino como emprendimientos. Desde el inicio del aislamiento se consideró a la prensa como actividad esencial; trabajaron y trabajan más que nunca, exponiendo la salud, ayudando a la gente de una manera comprometida, informando con precisión, pero facturaron muchísimo menos y algunos no van a sobrevivir a este período”, refirió el autor de la iniciativa, el diputado Isaac Lenguaza del Partido Agrario y Social.