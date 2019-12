Conflicto por un cerco en el acceso a los Saltos del Tabay

Domingo 29 de diciembre de 2019 | 03:00hs.

Durante la mañana de ayer, un grupo de manifestantes de la localidad de Puerto Leoni expresaron su malestar por la colocación de un cerco perimetral en una propiedad privada que linda con el Parque Municipal Saltos del Tabay.El cerco fue instalado por personal de la Municipalidad de Jardín América “y no está afectando ningún espacio que pertenezca al municipio de Puerto Leoni”, indicaron a El Territorio fuentes cercanas al Ejecutivo jardinense.El tejido perimetral que se está colocando impediría el ingreso al arroyo Tabay desde la vecina localidad.En ese contexto, el intendente de Leoni, Fabio Cano, en diálogo con este medio sostuvo: “Los vecinos me plantearon que quieren acceder desde acá al salto. Desde el municipio nos estamos asesorando con nuestros letrados para ver todos los instrumentos legales buscando acordar entre los vecinos de Puerto Leoni y la Municipalidad de Jardín América”.El alcalde también ratificó su intención de participar de una mesa de diálogo que se llevará adelante mañana.Quienes también se encuentran movilizados a raíz de la colocación de este tejido son los habitantes de la aldea Leoni Tabay, conformada por alrededor de 30 familias. Al respecto se pronunció el cacique Ángel Medina, quien además aseveró que a los chicos de la aldea no les permiten acceder a vender sus artesanías a los turistas que vacacionan en el espacio verde.“Nosotros tenemos derecho a proteger a nuestros chicos y a defenderlos. No se puede prohibir la entrada a los indígenas al Salto Tabay porque sabemos nuestra historia, desde que tenía 6 añitos ya estaba ahí vendiendo canastos”, señaló.Y agregó: “Tenemos derechos porque la tierra y el agua no son de nadie, ni del intendente de Jardín América y tampoco del de Puerto Leoni. Tenemos la organización de los caciques y nosotros vamos a hablar para ver qué podemos hacer, para buscar un camino. Tenemos que trabajar en conjunto”.Los vecinos de Puerto Leoni reconocen que el camping del Parque Municipal Saltos del Tabay es propiedad privada, no obstante, su intención es acceder a las cascadas sin entrar al camping.Actualmente, el acceso desde Leoni por trillos y senderos se ve favorecido por la marcada bajante del arroyo Tabay, que registra desde junio una notable reducción de las lluvias en su cuenca hídrica. Hoy en día se puede atravesar el arroyo caminando sin muchas dificultades.En este contexto, las personas consultadas aseguraron que participarán mañana de la mesa de diálogo donde las partes involucradas se reunirán en Jardín América para conciliar posturas y buscar una solución pacífica al conflicto.Los veraneantes que pagan el ingreso al predio de los Saltos del Tabay, además de los servicios que se ofrecen en el lugar cuentan con seguro y se les garantiza la seguridad, para lo cual al pagar la entrada deben ponerse la pulsera que se les entrega.Los Saltos del Tabay serán protagonistas en enero porque allí se realiza desde hace ya 33 años la Fiesta Provincial del Turista que en esta oportunidad se desarrollará del 9 al 11 de enero.La primera jornada festiva será noche de folclore, la segunda será la noche de la juventud y el broche de oro se dará con la elección de la reina provincial de la fiesta.