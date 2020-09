Confirmaron sentencia contra Correa en Ecuador - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020

El Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Ecuador rechazó ayer el recurso presentado por 16 de los 20 condenados por el caso de corrupción conocido como Sobornos, entre ellos el ex presidente Rafael Correa, lo que deja firme su sentencia de ocho años de prisión y 25 de inhabilitación para ocupar cargos públicos, informaron medios locales.El ex mandatario, quien estaba intentando presentarse como candidato a vicepresidente en las próximas elecciones de febrero, reaccionó desde Bélgica con un posteo en su cuenta de Twitter.“Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia ‘definitiva’ para inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular. Yo estaré bien. Denles toda la solidaridad a perseguidos allá. Recuerden: a lo único que nos condenan es a vencer”, sostuvo.Dos de los tres jueces del tribunal, De La Cadena y Layedra, rechazaron todos los recursos presentados por Correa y los otros 15 condenados, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glas, y dejaron firme la condena, que ahora sólo puede ser recusada ante la Corte Constitucional o ante tribunales internacionales.