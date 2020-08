Confirmaron la figura de homicidio simple en la causa contra Werner Lutz

Sábado 8 de agosto de 2020 | 15:00hs.

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

A pocos días de cumplirse cuatro años de la muerte de Fernando Vázquez (24), el motociclista que fue atropellado y arrastrado por varios metros sobre la ex ruta provincial 2013 por un Ford Fiesta conducido por Julio Werner Lutz (26), se conoció ayer una novedad judicial en torno a un recurso defensivo presentado meses atrás por la defensa del automovilista. Y es que por mayoría de votos, los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Misiones resolvieron confirmar el auto de elevación a juicio que había sido dispuesto desde el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, a cargo de la investigación del hecho.Según confirmaron voceros judiciales consultados por este matutino, tanto el camarista José López como su par Ricardo Venialgo se inclinaron por el rechazo al planteo de apelación presentado a fines de mayo último por la defensa del imputado, quien está imputado por homicidio simple.En tanto, el camarista Jacobo Mass falló en favor del recurso defensivo por considerar que, de acuerdo a la objetividad de los hechos, la instrucción de la causa debía ajustarse a la calificación de homicidio culposo.De esta manera, quedó confirmado el cierre de la etapa de instrucción del expediente y ahora restaría que se fije fecha a futuro para la realización del debate oral por este caso.La defensa del automovilista presentó, tiempo atrás, otros recursos defensivos. Uno de ellos tuvo que ver con la apelación a la prisión preventiva de Werner Lutz y que fue desestimada en su momento por la Sala I de la Cámara de Apelaciones. También hubo un pedido de excarcelación, que tuvo respuesta negativa.Incluso, en marzo de 2018 la misma sala que ahora confirmó el paso del expediente a instancia de juicio oral decidió anular la excarcelación otorgada por el magistrado Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno.Aquel pedido había sido planteado por la fiscal Amalia Spinatto y por la parte querellante. En dicha oportunidad, los camaristas justificaron la decisión por considerar “que no se valoraron objetivamente si los riesgos procesales para el dictado de la prisión preventiva habían disminuido o aún persistían dado a que desde dicha resolución no se produjeron pruebas que hagan presumir que ya no existen esos riesgos procesales”, según se cita en una parte del auto resolutorio.En septiembre de 2016, el juez Marcelo Cardozo dispuso la prisión preventiva de Werner Lutz y encuadró la acusación en su contra por homicidio simple, figura que en un debate oral podría significarle penas de prisión de entre 8 y 25 años en caso de ser hallado culpable.Entre los puntos que tuvo en cuenta el magistrado para formular la imputación se destaca que el conductor del Ford Fiesta no desconocía la peligrosidad y los riesgos de las condiciones en las que circulaba por dicha zona esa noche del 20 de agosto de 2016.Incluso, consideró que Lutz, por la velocidad a la que iba, tenía intención de matar, es decir, que sabiendo que podría desatar una tragedia eligió seguir acelerando en vez de sacar el pie del pedal.Dicha hipótesis quedó ratificada a partir de los testimonios aportados por las dos chicas que viajaban como acompañantes, quienes ante el juez declararon que el joven viajaba entre 130 y 150 kilómetros por hora y que además pasó al menos dos semáforos en rojo antes del impacto que terminó con la vida de Vázquez.Ambas testigos además comentaron que le advirtieron a Lutz que había una moto en su carril, que debía desacelerar, pero el joven hizo caso omiso a las advertencias hasta que lo impactó de atrás.Por otro lado, durante la investigación se detectaron algunas actitudes que tuvo el automovilista momentos posteriores de producido el trágico siniestro vial. Según voceros de la causa, el joven habría intentado ocultar pruebas e incluso se sospecha que obligó a las dos testigos a irse de la escena a bordo de otro auto que le hacía de apoyo.Por otro lado, existe una presunción de que haya estado alcoholizado al momento de chocar al motociclista y, por ese motivo, se negó a practicarse el test de alcoholemia.Incluso, algunos de los testigos circunstanciales que a esa hora pasaban por el lugar declararon que del Ford Fiesta siniestrado sacaron una conservadora con bebidas alcohólicas, que fue pasado a otro vehículo que huyó de la escena, dato que no pudo ser confirmado.El siniestro vial que le costó la vida a Fernando Vázquez ocurrió poco después de las 21 del sábado 20 de agosto, en cercanías del Club Centro de Cazadores, cuando el chico se dirigía a su trabajo. Allí fue impactado de atrás cuando esperaba en el semáforo que está a la altura de la calle Saavedra.