Confirman un nuevo muerto en Argentina y ya son 34 las víctimas fatales

Jueves 2 de abril de 2020 | 10:30hs.





"La cantidad de casos confirmados son 1.133, se han sumado 79 casos. El promedio de edad se mantiene en 45 años. Además, el 51 por ciento está relacionado a viajes que ha hecho el paciente confirmado", agregó el funcionario.



Por su parte, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, informó que hay 72 pacientes en terapia intensiva, "un número que muestra que la situación no esta desbordando el sistema de salud".



Como parte del reporte, la funcionaria contó que el porcentaje de positividad en relación a las muestras tomadas es del 19,61 por ciento, en base a los test realizados en el instituto Malbrán y en los laboratorios de todo el país.



Vizzotti también agregó que los familiares que convivan con personas llegadas del exterior también deberán cumplir con la cuarentena obligatoria y no podrán circular aunque estén exceptuados.



"Los convivientes de las personas que lleguen de viaje, aunque no hayan ido de viaje, también tiene que hacer el aislamiento con ese familiar que ha llegado. Se ha visto que los convivientes han sido afectados y, al salir de sus domicilios, han favorecido el contagio. El permiso de un conviviente para salir no va a ser habilitado", explicó.





Por último, la funcionaria hizo un reconocimiento al ministro Ginés González García. "Las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio lo saben, nosotros lo sabemos, pero es importante que lo sepa la población: el cerebro, el corazón y el cuerpo de todas las decisiones que se adoptan son del ministro Ginés González García”, concluyó.

El Ministerio de Salud Nacional confirmó este jueves un nuevo muerto por coronavirus​​ y las víctimas fatales ascienden a 34 en todo el país. Además, indicó que los contagiados ya son 1.133."La cantidad de fallecidos actualmente asciende a 34 con un promedio de edad de 68 años", explicó Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias, durante el reporte diario del Ministerio.