Confirman que paciente de Oberá contrajo gripe A y descartan coronavirus

Hubo preocupación en Oberá, luego de que se haga viral un audio con la voz de una mujer explicando que en una clínica privada había una persona supuestamente diagnosticada con Coronavirus. El hermano del paciente no tardó en responder y aclarar que el hermano está internado, pero tiene gripe A y está siendo tratado como indica el protocolo.En estas últimas semanas, la sociedad está atenta a toda información sobre diferentes patologías y el más hablado es el coronavirus que empezó a propagarse en China y se cobró más de 2 mil muertos en todo el mundo.Oberá no quedó ajeno a que se desconfié que haya personas afectadas con el virus mortal. En la última hora, se hizo viral el audio de una mujer, mostrándose muy preocupada por una persona que esté internada en una clínica privada, “chicas dicen que está internado en la clínica Integral, Roberto B. quién tiene coronavirus, venía de Suiza y en el avión en Italia se contagió”, se logra escuchar el audio que llegó a todos los grupos de WhatsApp.Mientras que el hermano del paciente salió a desmentir la enfermedad y trajo calma en la red de comunicación masiva, “Recién vengo de la clínica y es totalmente erróneo el informe del audio, no sé quién es la mujer que en vez de asesorarse, mal informa, mi hermano tiene gripe A y esta inmunológicamente controlado desde el sábado, es una recuperación muy lenta, tenemos el informe del Malbrán y del Ministerio de Salud de la provincia”, explica en otro audio para desmentir que sea coronavirus.