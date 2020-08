Confirman que este año se suspende la Estudiantina

Jueves 13 de agosto de 2020

La Estudiantina posadeña es una de las fiestas más convocantes y representativas para los estudiantes. Sin embargo, este año, por la situación de pandemia que atraviesa el mundo, decidieron suspenderla.La confirmación la brindó Benito del Puerto, secretario de Cultura de la Municipalidad de Posadas, en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.“Debido a la situación que vivimos todos hoy, queremos asegurar que la Estudiantina no va a poder salir a las calles este año. Es algo que lo sostenemos desde hace algunos meses”, explicó. “Tampoco creemos posible ni útil trabajar este evento desde la virtualidad. Decidimos suspenderla en cualquier tipo de formato o sistema. Porque la Estu implica un encuentro entre los que participan, los jurados, los profesores, las familias que concurren y los vecinos de Posadas, entre tantos otros actores.Por lo tanto, es muy difícil llevarlo a cabo de forma virtual. La estudiantina no se realiza de ninguna manera”, agregó el titular de la cartera cultural posadeña.La particularidad de esta edición 2020 tenía que ver con que además se cumplirían 70 años de la gran celebración que convoca a todos los estudiantes posadeños en el Cuarto Tramo de la Costanera.Un aniversario que se vio truncado por la situación epidemiológica actual, que puso en suspenso la realización de la fiesta desde marzo pasado.En un primer momento se barajaba la posibilidad de postergarla para otro mes, lejano a septiembre- octubre.Más tarde surgió la propuesta de unir a los Carnavales Posadeños 2021 con la tradicional celebración estudiantil. Sin embargo, tampoco es segura la realización de los carnavales de verano ya que “todo depende de como avancemos en este contexto epidemiológico”, destacó del Puerto, por lo que decidieron tomar como postura final la suspensión de la Estudiantina.A ello se suma la situación de irregularidad que atraviesa la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (Apes) ya que la comisión directiva del año pasado caducó y actualmente los jóvenes, al no haber clases presenciales, tampoco cuentan con representatividad.De todas maneras, aseguraron que están pensando en realizar un proyecto audiovisual para recordar las 70 ediciones continuas, y de esa manera no dejar pasar por alto la tradicional fiesta.“Pensamos en muchas cosas, en muchas posibilidades. Desde desfiles de trajes, hasta muestras fotográficas históricas. Pero los espacios públicos todavía no están abiertos por lo que barajamos como alternativa posible una producción audiovisual que cuente con testimonios, trajes, anécdotas, fotos de carrozas y más. Sería una producción mixta, un poco grabada y otro poco en vivo y la idea es transmitirla en las plataformas digitales y también en el canal de aire misionero”, especificó del Puerto respecto al proyecto que podría salir a flote con la ayuda de vecinos, profesores asesores, alumnos y ex participantes de la Estudiantina a lo largo de estos 70 años de historia.Además de confirmar la cancelación de la estudiantina, del Puerto recalcó que el Festival Nacional de la Música del Litoral tampoco se va a realizar este año.“La organización de este evento debe hacerse con mucha anticipación. Armar una grilla de artistas para tres o cuatro noches de festival implica negociaciones y contratos que ya deberían estar resueltos”, explicó. El Festival involucra además a diseñadores de escenografía, ballets, empresas de iluminación y sonido, que deberían estar comprometidos ya con la realización del evento. “Una sola noche de festival incluye a por lo menos 150 trabajadores. A todo esto sumamos el público, ya que el anfiteatro tiene capacidad para unos 7000 espectadores. Ni con protocolos sería posible su realización”, agregó.