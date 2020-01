Confirman que dieron de baja 70 contratos en San Javier

Jueves 9 de enero de 2020

Tras el conflicto que derivó la no renovación de contratos en la Municipalidad de San Javier, Matías Vílchez, intendente local, confirmó a El Territorio que fueron 70 los contratos dados de baja después del 31 de diciembre.

“Fuimos haciendo un relevamiento legajo por legajo y nos dimos cuenta de que muchos de los contratados no cumplían función alguna dentro de la Municipalidad, y siguiendo los lineamientos del gobernador (Oscar Herrera Ahuad) sobre que el que no trabaja se va, sólo dimos cumplimiento a esa línea que nos parece muy acertada, no se puede estar sacando plata del pueblo de San Javier para pagar contratos a quienes no trabajan”.

“Por otra parte, a mucha gente que estaba contratada se le renovó el contrato porque cumplían funciones. Yo estoy muy tranquilo sobre las medidas tomadas”, agregó.

Ayer, el jefe comunal mantuvo un encuentro con delegados de ATE. “Fue una reunión amena, tranquila, se entiende la postura de ellos porque tienen la obligación de defender al trabajador, bajo un marco de respeto cuidar al que trabaja realmente. La reunión fue muy productiva porque el espíritu del sindicato es de justamente tratar de alguna manera de que el que trabaja tiene que tener beneficios y se debe engrandecer su realidad, y está muy buena esa postura en este momento”, concluyó.