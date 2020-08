Confirman Fiesta de la Flor para reactivar el turismo - El Territorio Misiones

Lunes 31 de agosto de 2020

Tras una reunión entre el municipio y la Asociación Promotora de Turismo y Cultura de Montecarlo, se definió que se realizará la 37ª edición de la Fiesta Provincial de la Flor y la Pre Fiesta Provincial de la Cerveza Artesanal del 9 al 11 de octubre en el Parque Juan Vortisch.Desde la organización adelantaron que no se desarrollarán espectáculos musicales, bailes ni elección de reina y se apunta a fortalecer la exposición con los protocolos vigentes para el turismo interno.El predio cuenta con más de 25 stands fijos con una distancia de mas de tres metros entre sí. Para los días de fiesta se dispondrá un equipo de colaboradores para controlar que se cumplan los protocolos (uso de barbijo, mantener las distancias), en el ingreso se contará con cabina sanitizante, termómetros infrarrojos y alcohol en gel.Los espacios gastronómicos, en tanto, son amplios, con ventilación y se ajustaran a los protocolos.Si bien todos los años hay capacitaciones en el rubro floricultor, es posible que esta vez no se realicen para evitar aglomeraciones.Aunque no se realizará la Fiesta Nacional de la Orquídea, sí habrá stands de venta de orquídeas, plantas, flores, insumos de jardinería y artículos artesanales. En el pabellón de orquídeas se prevé exposición..Desde el municipio y la asociación remarcaron que están trabajando articuladamente para cumplimentar los protocolos vigentes, además de que la realización de la fiesta significa una importante salida económica para productores y entidades del rubro turístico, que se ven fuertemente afectados por el confinamiento derivado de la pandemia. El desarrollo del evento será de gran importancia para muchas familias que subsisten con esas actividades.En julio, la Asociación Promotora de Turismo y Cultura de Montecarlo anunció la suspensión de la 30ª edición de la Fiesta Nacional de la Orquídea, que estaba prevista del 7 al 12 de octubre, junto a la 37ª Fiesta Provincial de la Flor.Desde la entidad manifestaron que se tenía previsto un homenaje a alrededor de 500 orquideófilos de todo el país, también la mayoría de los expositores del pabellón de orquídeas, stands de venta de orquídeas. Algunos disertantes y coleccionistas son de otras provincias, ademas de aficionados y fanáticos que llegan de Brasil y Paraguay.