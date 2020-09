Confirman caso en Puerto Rico y otros dos dieron positivo en Entre Ríos - El Territorio Misiones

Jueves 3 de septiembre de 2020 | 04:00hs.

Moreno sostuvo además que pese a que se toman todos los recaudos necesarios de limpieza de superficies, higiene de manos, uso de barbijo y distanciamiento, “de todas maneras existe el riesgo, acá no nos tenemos que mentir porque el riesgo está dando vueltas por la calle, por las empresas, por los bares, por supermercados, entonces hay que exigir que se cumplan los protocolos”.





En cifras 34 Son las personas que están aisladas por haber tenido contacto con el nuevo caso confirmado; 25 personas son de Puerto Rico y nueve de Ruiz de Montoya. 55 Son los casos positivos que tiene la provincia según el parte de Salud Pública. Se espera el segundo test a los misioneros que están en Entre Ríos.

Después de 16 días sin reportar nuevos casos de coronavirus, el parte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública de la provincia informó ayer el contagio de una mujer de 46 años, esposa de un camionero de Puerto Rico que regresó el miércoles de la semana pasada de un viaje a Mendoza, una de las zonas más calientes de la enfermedad por lo que el parte señaló que se trata de un “nexo epidemiológico establecido por zona de circulación viral”.Según trascendió, el hombre había presentado fiebre algunos días después de llegar de su viaje pero pensó que se trataba de un estado gripal. Es así que son 25 las personas aisladas en la localidad por haber tenido contacto con la mujer y otras nueve en la localidad de Ruiz de Montoya.La mujer se encuentra en aislamiento domiciliario junto al camionero y su hija. Con esta notificación la provincia llega a los 55 casos confirmados desde el primero que se había detectado el pasado 27 de marzo.Por el caso, ayer se realizó una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes, entre otros, Danielo Silva, subsecretario de Atención Primaria y Salud Ambiental; Carlos Koth, intendente de Puerto Rico y Marcelo Raimondi, presidente del Concejo Deliberante de la localidad.“Queremos llevar mucha tranquilidad a todos y pedir solidaridad y paciencia, estamos tomando todas las medidas con mucha responsabilidad y seriedad, sin descanso”, expuso Raimondi.“Debemos entender que a partir de ahora debemos cuidarnos más y pedimos por favor que cumplan con las medidas de prevención”, dijo.Por su parte, Paola Fantín, vicedirectora del Hospital de Área de Puerto Rico, sostuvo: “Empezamos a trabajar desde el martes con este primer caso de Covid-19, es un trabajo arduo e intenso que requiere mucha concentración”.En esa misma línea pidió al personal esencial que viajó o está viajando den aviso si presentan algún síntomas para poder trabajar con los bloqueos.Respecto del caso que generó la reunión detalló: “Bloqueamos al núcleo familiar, se les hace controles telefónicos a cada uno de los 25 aislados en Puerto Rico con la doctora Paula Roa y una enfermera”.“Nosotros consideramos como casos positivos todos los contactos estrechos sin necesidad de realizar el hisopado, solamente se lo haremos a quienes presenten síntomas”, aseveró.Mientras que el médico Silva manifestó el acompañamiento incondicional del Ministerio de Salud a la comunidad de Puerto Rico. “Sé que es difícil el momento que viven muchos misioneros, mucho se habla de los camioneros pero debemos pensar el esfuerzo que hacen”.Finalmente, el intendente Koth sostuvo: “Los controles se van a intensificar, serán más estrictos y llamamos a la responsabilidad social y a la empatía”.Pese al caso, el jefe comunal aseguró que no habrá ninguna medida drástica “pero sí habrá un control mucho más estrecho y contaremos con la colaboración como hasta ahora de la policía”.Ayer, en horas de la tarde y mediante una audio de WhatsApp, que pidió que se viralice, la mujer contó que su familia que reside en Jardín América está siendo víctima de discriminación al conocerse su caso.“Mi papá y mi mamá son personas mayores y están recibiendo mucho atropello de la gente que está hablando sin saber y no le importa nada. Mi mamá ya está mal, al igual que mi hermana y sobrina porque salen y la gente los discrimina y dice que están infectados, pero ellos están en Jardín no estuvieron conmigo”, contó en el audio.Y en esa misma línea, sostuvo: “Me da lástima y me da pena que ellos estén pagando por mí. Mi familia está bien, está limpia, no esuvieron en contacto conmigo. No le hicieron nada a nadie, que la gente tenga un poco de solidaridad y empatía”.Un empleado bancario de la ciudad de Posadas y su hermano residente en Apóstoles dieron positivo en el test de coronavirus en los controles de ingreso a la ciudad de Chajarí, en Entre Ríos, a donde fueron por la muerte de su padre.Por este motivo, todo el segundo piso de la sucursal del banco Macro que se encuentra en la calles Colón y San Martín de Posadas fue aislado, al igual que siete compañeros que tuvieron contacto con él. A ellos ayer se les realizó el hisopado y se aguardan los resultados. El hombre se desempeña en la plataforma comercial con atención al público.Según indicó José Luis Moreno, secretario general del gremio de los bancarios, “hemos pedido a la empresa les haga un control en un laboratorio privado en Chajarí para ver lo que pasa. Si es positivo tendrá que quedarse allá para cumplir con el protocolo sanitario”. Se estima que los resultados estarán hoy.“Él trabajó hasta el viernes por eso se activó el protocolo de aislar todo el sector del segundo piso. No está determinado cómo se produjo el contagio pero hay que aclarar que los protocolos en los bancos se aplican todos los días y los compañeros que se sienten mal tienen que informar para que se le hagan los controles”, explicó Moreno en diálogo con el programa Acá te lo contamos de Radioactiva 100.7.Hasta el momento los dos hombres se encuentran haciendo la cuarentena obligatoria en la casa de una de sus hermanas, que reside en la ciudad entrerriana.