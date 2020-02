Confirman caso de dengue en San Javier

Viernes 21 de febrero de 2020 | 11:49hs.

Después del caso anterior en que la afectada fue una mujer de 30 años del barrio Ayrault, esta semana se conoció un nuevo caso confirmado por análisis de dengue en la localidad de San Javier, en esta oportunidad la afectada es una mujer mayor quien comenzó con los síntomas durante esta semana. El Territorio dialogó con Cristina, hija de Aurora Gomez, del barrio San Juan de San Javier, quien relató las secuencias vividas por su madre y familia desde la aparición de los síntomas.





"Mi madre se comenzó a sentir mal de un rato para el otro, fiebre alta, y le subió mucho la presión, fuimos al hospital donde la atendió una doctora de guardia, muy buena atención por cierto, la medicaron para la presión y la mandaron a la casa, como ella seguía mal y le volvió a subir la presión y la fiebre no bajaba la volvimos a llevar al hospital, se le hizo suero, bajó la presión pero no la fiebre así que se le medicó con un anti febril inyectable y una vez que le bajó el estado febril volvió a su casa, eso fue el sábado 15 de febrero pasado, pasó todo el domingo con fiebre, el lunes la llevamos a su médico de cabecera quien al escuchar los síntomas que tenía mi madre sospechó que era dengue. Así fue como se le hizo el análisis correspondiente y salió positivo, es AgNs1" dijo Cristina quien expresó también su gran preocupación por la situación ya que al igual que el caso anterior, su madre no había salido de la localidad, "mi madre fue picada acá, en San Javier, ya que no salió a ningún lado en este tiempo, los mosquitos infestados están acá , son de acá, el virus es autóctono, expresó , necesitamos que se trabaje intensamente antes que se propague la enfermedad en la localidad" indicó.





Alberto, otro vecino consultado dijo estar muy preocupado ya que si el trabajo no se realiza urgente entre instituciones y vecinos, porque "nosotros los ciudadanos también somos responsables de mantener limpios nuestros espacios,es evidente que el virus es local , eso complica más aún la situación y nos pone en riesgos a todos" expresó





El Territorio consultó al secretario de gobierno municipal, Edgardo Del Rivero, sobre las tareas de prevención que realizan, quien dijo "nosotros desde el municipio con la colaboración del ejército realizamos el descacharrizado , más aún cuando hay casos sospechosos, intervienen los promotores de salud que recorren casa por casa para ver el estado de salud de las personas y/o detectar algún caso febril, una vez realizada esa tarea se realiza la fumigación con un insecticida especial qu es para exterminar las larvas de los mosquitos, cabe aclarar que ese tipo de fumigación solo se realiza cuando hay casos sospechosos,ya que el químico que se utiliza es escaso, no se venden en veterinarias etc, es un químico que nos brinda salud pública solo para usarlo en casos confirmados de dengue o sospechosos, por eso el trabajo se realiza en conjunto con los agentes de salud pública".





En tanto que Aurora se recupera en su casa del barrio San Juan, aun tiene fiebre, no tiene apetito y padece fuertes dolores de cuerpo, dijo su hija Cristina.





Por otra parte según datos aportados por vecinos de la localidad a este medio indicaron que hay varios casos febriles como sospechosos....