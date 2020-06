Confirman caso de coronavirus en un joven que trabaja en el Pediátrico

Un nuevo caso de coronavirus fue confirmado por el Ministerio de Salud Pública en la tarde de ayer. Se trata de un joven de 28 años de Posadas que está en “aislamiento domiciliario bajo medidas de bioseguridad”. Según supo este medio, el nuevo paciente es un camillero que presta servicios en el hospital Pediátrico de Posadas y todos aquellos que tuvieron contacto con él se encuentran aislados.



De esta forma, la cifra total de personas que se enfermaron desde que se detectó el primer caso el pasado 27 de marzo, asciende a 29.

En tanto, los pacientes 26 y 27, la médica del Hospital Madariaga y su hijo, lograron negativizar la enfermedad según los últimos estudios de laboratorio y permanecen en buen estado clínico general y aislados en su domicilio bajo medidas de seguridad.

Solamente sigue internado el hombre de 93 años, un reconocido empresario yerbatero, que fue ingresado a un sanatorio céntrico de Posadas. Sobre ese caso la cartera sanitaria aseguró en un parte que lleva la firma del responsable de Epidemiología, el médico Javier Ramírez, que “el responsable médico de dicha institución sanatorial mantiene fluida comunicación con miembros del equipo de Salud Pública a cargo del seguimiento de casos relacionados con la pandemia actual. La asistencia se hace en la búsqueda activa de nexos y que los mismos fueron evaluados con los test correspondientes”.

“En ese sentido, los contactos estrechos presentan resultados de laboratorio negativos para el virus Covid-19. Asimismo, los contactos ocasionales están siendo evaluados. Tanto el equipo tratante como la familia cuenta con el apoyo del sistema sanitario provincial. Poniendo a disposición los recursos que se estimen según corresponda; a la situación epidemiológica”, agregaron desde el Ministerio.

Y desde el entorno directo del paciente señalaron que “está en excelente estado de salud y nada más tuvo temperatura”. Los otros 24 pacientes se recuperaron y sólo uno, un camionero de San Vicente, tuvo un desenlace fatal.



Descartados

Solamente ayer fueron descartados 20 casos sospechosos de coronavirus a través de estudios de laboratorio, lo que da un total de 927 desde que empezó la crisis sanitaria por este virus en Misiones. Otros 86 fueron descartados a través del interrogatorio clínico y epidemiológico. A su vez, el Ministerio de Salud expuso que hay 1.983 misioneros aislados en sus casas por haber regresado de zonas de riesgo donde se transmite el coronavirus y 3.923 ya culminaron este período de resguardo que dura catorce días.



Nuevo récord nacional

A nivel nacional, trece personas murieron y 904 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que ascienden a 569 las víctimas fatales y a 18.319 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó ayer por la tarde el Ministerio de Salud de la Nación. La cartera sanitaria señaló en su reporte vespertino que murieron cuatro hombres, dos residentes de la provincia de Buenos Aires, de 84 y 65 años; y dos residentes en la Ciudad de Buenos Aires de 53 y 76 años.

También fallecieron cinco mujeres, tres residentes en la provincia de Buenos Aires de 76, 86 y 76 años; una de 51 años, residente en la provincia de Chaco; y una de 92 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires.

El parte matutino de ayer había consignado que que murió un hombre, de 64 años, residente en la provincia de Chaco; y tres mujeres residentes en la provincia de Buenos Aires de 39, 94 y 88 años.

Pacientes sin nexo epidemiológico Luego de 25 días sin contagios, el pasado jueves 28 de mayo el Ministerio de Salud Pública de Misiones confirmó dos nuevos casos de coronavirus, un personal de salud y su hijo de 18 meses, aunque no se pudo establecer dónde y cómo se contagiaron. Luego se informó de la enfermedad en un hombre de 93 años aunque hasta ayer tampoco se sabía dónde contrajo la enfermedad; sus contactos estrechos habían dado negativo y se evaluaban los contactos ocasionales. En tanto, el caso informado ayer tampoco tuvo nexo epidemiológico. Lo antedicho da la pauta que el virus está circulando en la comunidad, tal cual se advirtió el pasado 28 abril, cuando se declaró la circulación comunitaria en toda la provincia de Misiones. En ese panorama epidemiológico y con la reapertura progresiva de actividades es primordial seguir los cuidados indicados como el uso de barbijos y tapabocas, alcohol en gel en manos y limpieza constante de superficies, más aún teniendo en cuenta el complejo contexto regional, con Brasil y la provincia de Chaco como dos grandes frentes de casos de Covid-19.

Misionero recuperado se ofrece a donar plasma

Por Griselda Acuña Editora de Actualidad

La ciencia baraja, entre otras alternativas, ensayos clínicos para hacerle frente a la enfermedad que incursionó en Misiones el 27 de marzo, con la detección del primer caso. Una posibilidad es la utilización de plasma de pacientes recuperados del Covid-19, rico en anticuerpos específicos para el tratamiento de casos severos que ya no respondan a las terapias aprobadas por el Ministerio de Salud de Nación.





La provincia está cerca de comenzar con este ensayo clínico que busca ser un avance para el tratamiento de la patología que afecta las vías respiratorias causando mayor impacto en población con factores de riesgo como obesidad, hipertensión o alguna cardiopatía.





“Cuando me dan el alta, me sacan sangre y mando a Buenos Aires para medir los anticuerpos. Me comuniqué con el Banco de Sangre y quiero ir a donar y avisé que estoy a disposición”, sostuvo Agustín, uno de los pacientes misioneros recuperados en una entrevista con Canal 12. El joven es el primer personal de salud que arrojó positivo y se desempeña en el laboratorio del Hospital de Pediatría Doctor Fernando Barreyro.





Joaquín Suárez Romanazzi, director del Banco de Sangre de Misiones, señaló a El Territorio que el programa todavía no está en marcha pero que está todo equipado y preparado para avanzar en el ensayo clínico.“No se trata de un donante que fue exclusivamente a donar plasma para tratamiento de coronavirus, sino de un donante habitual que tuvo el infortunio de contagiarse de coronavirus”, contó.





Este procedimiento, la donación de plasma, no es para todos los recuperados, sino para mayores de 18 años y hasta 75 y deben ser personas que califiquen como dadores de sangre. Los protocolos fueron enviados a la Dirección de Sangre y Hemoderivados dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y desde allí se espera que se impartan las normativas que permitan su aplicación en los diferentes centros de salud que accedan a ellos.





Desde el Banco de Sangre explicaron: “Si contáramos con un paciente que se recuperó tenemos los anticuerpos ya preparados en su plasma. Hay un proceso que se llama plasmaféresis para la extracción de ese plasma que es rico en anticuerpos y recién ahí se podría ponerlo en evidencia en pacientes para ver cómo reaccionan o cómo llegan a protegerlo frente a la patología”.

Del total de los casos, 974 (5,3%) son importados, 7.854 (42,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 6.596 (36%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.