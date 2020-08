Confirman 21 nuevas muertes y las víctimas ascienden a 4785

Martes 11 de agosto de 2020 | 10:00hs.

Las últimas víctimas del país son cuatro hombres y seis mujeres de la provincia de Buenos Aires; tres hombres y cuatro mujeres de la Ciudad de Buenos Aires; tres hombres, uno de Neuquén, uno de Santa Fe y otro de Tierra del Fuego; y una mujer de Mendoza.



De los últimos 7369 casos informados, el 87,5% se concentraron en el AMBA. La provincia de Buenos Aires informó 2904 y la Ciudad, 873. En tanto, Córdoba volvió a superar los 200 casos diarios, Mendoza reportó 108; Santa Fe 87; Entre Ríos 77; y Jujuy 73.



El 57% de los contagios se produjeron por transmisión comunitaria que se detectó en la Ciudad de Buenos Aires, el Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires, y ciudades de las provincias de Chaco, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Santa Fe, Jujuy, La Pampa, Córdoba, Santa Cruz, Entre Ríos y Tierra del Fuego.



"Hay 13 provincias con transmisión comunitaria, hace una semana eran muchas menos. Solo tres provincias no confirmaron nuevos casos y todas tuvieron nuevos casos en los últimos 14 días", remarcó durante el reporte epidemiológico la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti.



La funcionaria se mostró preocupada y advirtió que la situación "no es buena". En relación a la Ciudad de Buenos Aires, dijo que "aunque no tenga un aumento importante o la curva parezca estabilizada, el número de nuevos casos es alto". Y en torno a la Provincia, que "tiene un aumento relevante de casos".



A su vez, destacó el incremento de contagios que se dio en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Río Negro, Mendoza y Tierra del Fuego. "Seguimos con provincias con porcentajes de positividad por arriba del 40%", resaltó Vizzotti.



Relacionado a estos nuevos brotes en el interior del país, la integrante de la cartera de Salud advirtió que de los más de 1500 pacientes internados en terapia intensiva, "casi el 20% no corresponden a AMBA".



Este lunes se hicieron 16.588 nuevos test y desde el inicio de la pandemia se realizaron 872.643 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. Los casos descartados alcanzaron 491.526.

