Conductor alcoholizado evadió un control policial, quiso escapar, pero la Policía lo atrapó

Lunes 20 de abril de 2020 | 20:09hs.

Se trata de Antonio F. de 33 años quien, además de incumplir la cuarentena, no contaba con las documentaciones del vehículoEl episodio ocurrió a las 16 de este lunes cuando efectivos de la Unidad Regional XI, se encontraban en el acceso a la localidad de Aristóbulo del Valle, sobre avenida República del Paraguay, realizando operativos de control sanitario.En ese momento, el sujeto se acercó a bordo del automóvil Fiat Palio, pero, al percatarse del control policial, aceleró para que no lo interceptaran y se dio a la fuga poniendo en riesgo su vida y la de terceros. Por ello, se inició una persecución controlada del mismo hasta el barrio Hospital donde finalmente fue detenido.Allí, se procedió a la identificación del hombre y del control las documentaciones del rodado que además no contaba con ellas. Posteriormente, fue trasladado hasta el hospital local donde fue examinado por el médico en turno, presentando aliento etílico sin lesiones visibles.Finalmente, tras consultas con el Juzgado Federal de Oberá y Juzgado de Paz local, se procedió al secuestro del automóvil y al traslado de Antonio a sede policial, donde permanecerá alojado por infracciones al Código de Faltas de la Provincia de Misiones e infracciones a las Leyes Nacional de Tránsito y Decreto de Necesidad y Urgencia.