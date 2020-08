Concurso literario de cuentos breves y poesía - El Territorio Misiones

Sábado 29 de agosto de 2020

Se realizará en Puerto Rico el 2° Concurso Provincial Literario de cuentos breves y poesía y el 1° Salón Provincial de Pintura Andres Guacurarí organizado por la Agrupación 30 de noviembre.Así, el sábado 28 de noviembre, de manera virtual o presencial según evolucione la pandemia, se hará el evento principal de arte plástica pero “mientras tanto vamos a hacer el segundo concurso de literatura con poesía y cuentos breves” explicó Erni Vogel, referente de la pintura regional.De esta convocatoria literaria podrán participar todas aquellas personas con residencia en Misiones en la categoría juvenil (de 14 a 18 años) y categoría libre para artistas de más de 18 años. La recepción de los trabajos será hasta el 13 de noviembre y las obras deberán estar escritas en castellano, ser inéditas y de temática vinculada a Andrés Guacurarí y su contexto.El jurado estará integrado por tres miembros de Misiones de trayectoria en historia y/o literatura como Belén Silva, Javier Rossemberg y Kevin Morawicky.Respecto al salón de pinturas podrán participar todos los ciudadanos argentinos y los extranjeros que acrediten dos años de residencia en Misiones, en una de las dos categorías juvenil o libre y la inscripción se realizará completando un formulario disponible online.“Serán admitidas exclusivamente obras alusivas a la temática vinculada a Andrés Guacurarí y su contexto. Todas las expresiones pictóricas deben ser originales e inéditas, no expuestas al público con anterioridad” según explicaron los organizadores.El jurado del 1° Salón Provincial de Pintura Andrés Guacurarí 2020 estará integrado por Graciela Anger, Ernesto Engel y Carmen Dieminger.Erni Vogel, como vocero de la Agrupación 30 de noviembre y como parte del equipo que organiza el evento sostuvo que la idea del concurso está relacionada a que “nosotros apostamos a la identidad misionera referida no solamente a su prócer más significativo Andrés Guacurarí, sino también a los demás rasgos identitarios de Misiones con los pueblos originarios y el resto de la provincia”.“La cultura no sólo permite elevar el nivel de concientización respecto a la identidad misionera sino que convoca muchísimo a través de la producción y el talento” explicó.Cabe resaltar que el grupo político cultural ya había organizado el año pasado un evento literario sobre poesías y cuentos en adhesión al natalicio de Andrés Guacurarí que se conmemora el 30 de noviembrePara consultas, los organizadores ponen a disposición el correo ernivo@gmail.com y el celular 3743-416379.Las bases están publicadas y disponibles en el Facebook Agrupación 30 de Noviembre, a través del cual también se facilita el link para la inscripción.