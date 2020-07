Concejo de El Alcázar rechazó el balance 2019

Martes 28 de julio de 2020

En la sexta sesión ordinaria del Concejo Deliberante de El Alcázar se trató el balance de gestión correspondiente al período 2019, que fue rechazada por 3 votos contra 2.La desaprobación al informe que fue presentado semanas atrás por el intendente del municipio, José Ferreira, según especificaron los ediles, fue por la falta de información en lo que respecta a la inversión con partidas obtenidas por parte del gobierno provincial y la coparticipación correspondiente a la comuna.En el último encuentro, que se produjo el jueves, los concejales aguardaban por la presencia del alcalde, a quien iban a solicitar la aclaración de algunos puntos en el balance del año pasado. Sin embargo, Ferreira presentó un escrito y, tras ello, se procedió a la votación, que contó con tres votos en contra y dos a favor.Según detalló uno de los ediles, en comunicación con El Territorio, el municipio recibió una partida presupuestaria para mejoras en desagües fluviales en el barrio Florida II de esa localidad, obra que los vecinos solicitan su ejecución hace años.En el escrito, el alcalde sostuvo que “si bien no se pudo continuar con la obra, se han resuelto problemas de la comunidad, dándole utilidad económica a la inversión”. Precisó que para ese fin, se procedió a la compra de tubos de hormigón y se calculó el valor para el pago de la mano de obra.Dentro del listado de reclamos por parte de los concejales, plantearon que se facturó por la obra pero que no se realizó. Además, indicaron que no se notificaron los avisos al Concejo Deliberante sobre los cambios en la ejecución de los fondos para los que fueron destinados.Por otra parte, pidieron mayor información sobre obras destinadas a responder la demanda habitacional que, según comentaron, no se habrían ejecutado.Tras el rechazo al balance del año pasado, se informó al Tribunal de Cuentas del municipio.