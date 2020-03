Concejales de San Pedro donarán más de 80 mil pesos al hospital 

Domingo 22 de marzo de 2020 | 12:25hs.







Los concejales de San Pedro mostraron inmensa preocupación por la pandemia mundial del coronavirus y concordaron en colaborar con el nosocomio local donando las dietas que perciben.





El aporte resulta valioso considerando que el hospital local es de nivel I y no dispone de instrumento de alta complejidad suficiente como para atender a posibles cosas del Covid-19.







En diálogo con El Territorio, la presidente del Concejo Deliberante, Susana Benke, destacó el apoyo de los ediles en sumarse a la iniciativa y pidió responsabilidad a toda la población:



En cuerpo deliberativo de San Pedro, por decisión unánime, donará el total de la dieta de los siete concejales al hospital de San Pedro, a fin de colaborar con recursos económicos para la compra de algún insumo necesario. El donativo sumaría más 84 mil pesos."Estoy muy agradecida con el grupo de concejales por sumarse a esta buena causa. Será mucho o poco, lo que consideramos es la intención. Esto recién comienza y no sabemos que evolución tendrá la enfermedad, lo que queremos es que no se expanda, que los ciudadanos nos quedemos en casa. Si todos cumplimos no creo tendremos casos".