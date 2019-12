Concejales de Oberá esperan novedades del decreto del congelamiento de precios del transporte

Martes 31 de diciembre de 2019 | 09:40hs.





Mientras que el Concejal oficialista, Pablo Hassan, volvió a reiterar que lograron un acuerdo histórico con la empresa y esperan que no quede sin validez por culpa de las resoluciones de Nación.



Pero están esperando las novedades del subsidio, “el día que salga el decreto se volverá a tratar, creemos que el 10 de enero entraría en vigencia el incremento, pero antes tendría que haber la resolución del congelamiento y sino desde el ejecutivo se tomaría alguna resolución”, explicó a los medios Hassan.



En otro aspecto, el presidente del Concejo, expresó que a nadie le gusta el aumento, “tuvimos en cuenta que el aumento no le gusta a nadie, estamos de acuerdo, sabemos que el usuario es el más castigado en este tipo de ordenanza, pero nuestra actitud fue realizar la actualización de agosto a diciembre, no es un aumento de acá en adelante”, manifestó.

La promulgación o veto del aumento del boleto está en manos del intendente Carlos Fernández de la localidad de Oberá. En caso de que antes del plazo se conozcan los subsidios que recibirá la empresa, los concejales analizarán si se modifica la ordenanza y no quieren que el acuerdo logrado quede sin validez.El viernes pasado, el Concejo Deliberante aprobaron por simple mayoría el aumento del boleto para el transporte público, pero el mismo día el presidente Alberto Fernández había firmado un decreto para el congelamiento de los precios por 180 días y durante el fin de semana el gobierno del Frente Renovador se adhirió al decreto de Nación. Ante esta situación, los concejales obereños hoy se reunirán para analizar qué hacer y ahora está en manos del intendente Carlos Fernández si promulga la ordenanza o lo veta, pero todo dependerá de los subsidios que lleguen a las empresas.“Vamos a esperar la resolución provincial, por este momento queda todo igual, tomándonos los 8 días para que se promulgue o vete, lo que decida el ejecutivo, para tomar una decisión, estamos stand by como se dice, esperando a ver qué mecanismos tiene el proyecto de la provincia”, manifestó el presidente del deliberativo, Santiago Marrodán, agregando “lo que resolvimos es que la ordenanza sale antes de esta resolución provincial y hasta no tener lo oficial de la provincia, no podemos tomar una decisión contraria, así que estamos esperando”.