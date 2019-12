Concejales de Montecarlo congelaron su sueldo

Sábado 28 de diciembre de 2019

Por unanimidad los concejales de Montecarlo decidieron congelar sus sueldos como medida ante la situación económica del país, de la que no está alejada la comuna. Tal es así que mantendrán sus mismas dietas hasta tanto haya mejoras en la economía.Montecarlo tiene siete concejales y todos ellos tienen actividades particulares, ya sea profesionales o en el rubro comercial. Sus sueldos como ediles rondan en los 30.000 pesos los más altos; no obstante, no cuentan con viáticos ni asesores pagos.“Los porcentajes de aumentos están considerados en el presupuesto 2020 y hablando entre los concejales, y por unanimidad, dejamos sin efecto ese punto que hablaba del porcentaje de incremento en las dietas”, explicó a El Territorio la presidenta del Concejo Deliberante, Graciela Oliveira.Además, aclaró: “Entendiendo el contexto económico del país y luego de la aprobación de la Ley de Emergencia económica, acordamos mantener el sueldo del 2019 y congelamiento de dietas hasta tanto el panorama macroeconómico de la provincia y el país mejoren y entendiendo que el esfuerzo debe ser de todos, incluyendo la dirigencia política, principalmente".Si bien los concejales están de vacaciones, se llamó a sesión extraordinaria para evaluar y debatir especialmente sobre esta temática.Desde el Concejo Deliberante además dejaron en claro que los ediles no perciben aportes por viáticos. Además si bien algunos cuentan con asesores, son todos ad honorem y no se prevé pago para ellos desde el Concejo.“Los porcentajes de aumentos en las dietas siempre van en el presupuesto, en este caso en el del 2020, fijado para todo el año legislativo, en esta oportunidad vimos necesario modificar ese punto. Aunque no sabemos cuál será la decisión del Ejecutivo en cuanto a los sueldos de los funcionarios”, explicó Oliveira para finalizar.