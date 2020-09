Con una misa, recordarán a las víctimas del tornado - El Territorio Misiones

Lunes 7 de septiembre de 2020 | 02:00hs.

La noche del caos





Con una misa, se recordará hoy a las víctimas del devastador tornado ocurrido el pasado 7 de septiembre de 2009, que afectó a familias de colonia Santa Rosa y Tobuna, en el municipio de San Pedro. Pese al tiempo, el dolor por las pérdidas humanas no cede: fueron once las víctimas fatales.La celebración eucarística se realizará a las 9 en el monolito que se encuentra a metros de la ruta nacional 14, en Tobuna, donde estaban las placas que recuerdan a los fallecidos. La misa será presidida por Nicolás Baisi, obispo de la Diócesis de Puerto Iguazú.Si bien el lugar fue reconstruido y los bienes materiales recuperados con trabajo doblemente reforzado, la ausencia de los fallecidos pesa duramente en el sentir de las familias y toda la comunidad.Eva Pereyra, de 74 años; Amalia de Lima, de 60; Antonio Vicente, de 49; César Chagas, de 13; Fátima Daniela Dos Santos, de 8; Kleberson Dos Santos, de 6; Milagro Micaela Medeiro, de 5; Laura Da Rosa, de 3; Patricia de Matos, de 3; Priscila Da Rosa, de 4, y Belén Borges, de 7 meses, fueron quienes perdieron la vida entre las ráfagas de más de 200 kilómetros por hora.El tornado dejó además alrededor de 60 personas internadas y más de 500 evacuados.El tornado provocó un ambiente desolador en el que el único sonido eran los gritos por socorro, la única luz era la de los relámpagos y el único deseo el de que los familiares estuvieran vivos.En ese entorno hubo personas que pusieron en riesgo su vida por salvar a otros y que actuaron como valientes héroes.Aquella noche del 7 de septiembre de 2009, luego de una tarde calurosa, los habitantes de Colonia Santa Rosa, Paraje Polvorín y demás zonas rurales cercanas a Tobuna fueron sorprendidos por un tornado, concepto que ni siquiera conocían. Este fenómeno hizo desaparecer plantaciones, viviendas y once vidas en un radio de aproximadamente 12 kilómetros.Separados por más de 32 kilómetros del casco urbano de San Pedro, sin comunicación telefónica, el aviso de lo ocurrido llegó por parte de los propios damnificados.Cubierto de barro y con las últimas fuerzas que le quedaban, Irineo Salinas dio aviso de lo que estaba pasando a José Antúnez de Lima. José fue una de las primeras personas rescatistas que acudió al lugar ante el aviso de un afectado. Para él, el momento fue tan terrible como para quienes lo vivieron en primera persona.